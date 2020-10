'Emma ude af takt' på plakaten igen i Galaksen

Først blev den planlagte forestilling aflyst for at gøre plads til Galaksens ungdomsmusical, der var udskudt på grund af corona-nedlukningen i foråret. Men da ungdomsmusicalen nu er blevet udsat igen, er 'Emma ude af takt' igen på plakaten.

"Nu har vi ulykkeligvis måtte udskyde ungdomsmusicalen igen, ikke fordi vi ikke kunne spille forestillingerne men fordi prøverne med de mange unge går imod retningslinjerne nu og det ville derfor være helt uansvarligt at fortsætte. Det betyder så, at der pludselig igen er plads i kalenderen den 22. oktober til forestillingen, som er et samarbejde mellem Furesø Teater og Galaksen. Vi har derfor været så ufatteligt heldige, at få Folketeatret til at komme og spille "Emma ude af takt", og derved er billetter til forestillingen nu tilbage i salg," skriver Galaksen til Furesø Avis. lmv