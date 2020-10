Elev smittet på skole i Farum: Klassen er sendt hjem

Hele klassen er nu sendt hjem. Skoleleder Andreas Høyrup Hundebøll fik besked om smitten lidt over middag onsdag, hvorefter eleverne blev isoleret i deres klasse, mens der blev ringet til forældrene, fortæller han til Furesø Avis.

"Faren til eleven var blevet testet positiv, og derfor blev eleven testet. Eleven nåede kun at være i skole om mandagen," fortæller han.

På skolen forventer de, at eleverne vender tilbage mandag den 5. oktober, hvis de har fået et negativt svar på deres test. Indtil da modtagerne eleverne nødundervisning derhjemme.

Solvangskolen var for omkring en måned siden også ramt af coronavirus, da en lærerpraktikant var testet positiv. Det var samtidig med, at der var konstaterede smittede på Lille Værløse Skole og Stavnsholtskolen. Det var første gang, at der blev sendt klasser hjem i Furesø Kommune.