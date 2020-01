Kresten Bergsøe sammen med sin kone Janne Pamsgaard og med udsigt ud over Farumgård og barokhaven. Med den alternative stiføring, som de selv foreslår, vil de besøgende kommer her forbi. Foto: Louise Mørch Vilster

Ejer af Farumgård: Kommunen begår magtmisbrug

Det skete, efter at hans havemand var blev slået med knytnæve af en motionist på mountainbike, da han havde bedt motionisten om at trække sin cykel gennem området. Men det skete også efter mange års frustration fra Kresten Bergsøes side over, at kommunen ikke kunne sikre, at borgerne holdt sig til den afmærkede sti, men at de blandt andet gik helt op til huset, kiggede ind af vinduer, sad i havemøblerne eller holdt picnic i barokhaven.

Farumgård - Striden om offentlighedens adgang til Farumgård har nu varet i over to et halvt år, da det var i sommeren 2017, at ejer Kresten Bergsøe valgte at lukke portene til det offentlige stiforløb gennem den fredede grund.

"Det har været vores virkelighed i stort set alle de år, vi har været her. Vi har i princippet ikke et problem med den offentlige adgang, da vi har købt ejendommen med det. Det har vi udtalt gang på gang. Men den offentlige adgang er kun stien, og det er et åbenbart problem, at nogle få procent bare ikke vil acceptere de begrænsninger, der er på den her adgang. Skal flertallet så leve med konsekvenserne af det. Ja, det bliver de nødt til, for ellers er det os, der skal leve med det," siger han.

"Vi anser kommunens initiativ med at trække os i Fredningsnævnet som en ren omgørelse af domstolenes afgørelse. Vi kan ikke tolke det på anden måde. Definitionen på magtfordrejning er at forfølge det samme mål men med to forskellige lovgivninger, og det er præcis hvad kommunen gør," siger han.

Han er mildest talt pikeret over, at Furesø Kommune vælger at køre sagen videre.

Kresten Bergsøe tager imod på gårdspladsen sammen med to af familiens hunde, og i husets køkken giver han og hans kone Janne Pamsgaard deres version af hele forløbet, som for dem langt fra er overstået. De ser det ikke som en lettelse, at Furesø Kommune har valgt at droppe sagen mod dem i Landsretten. I stedet forudser de, at den kan trække ud i årevis i Fredningsnævnet.

Folk var overalt

Familien flyttede ind på Farumgård i 2003, og før det var herregården ejet af Kresten Bergsøes mormor, som døde i julen 2002.

"Da vi kommer herud, er det fuldstændig kaos, for der har ejendommen stået tom et år, og folk vader overalt i haven, ved vandet og i barokhaven," siger han.

I 2006 tager Kresten Bergsøe kontakt til Miljøministeriet for at undersøge, hvem der har myndighed til at vurdere, om de overtrædelser der sker er til væsentlig gene, og at man derfor kan tilbagekalde tilladelsen til den offentlige adgang.

I fredningskendelsen står der, at kommunen skal gribe ind over for overtrædelserne fra borgernes side, og Kresten Bergsøe erkender, at der i samarbejde med kommunen er blevet taget mange initiativer til at komme problemet til livs. Men desværre har det ikke virket efter hensigten. Det eneste, der ifølge parret, rigtig har virket, var da der blev lavet en cykelsti bagom haven, som især bliver benyttet af folk på mountainbike.

"Der er lavet masser af tiltag for at regulere den offentlige adgang som automatiske portlukninger i begge ender. Før stod det bare åbent. Og der er kommet skilte på hver 9. meter på stien, hvor der stod du må ikke løbe, have løs hund osv. Det har vi ikke været glade for, for det skæmmer stedet voldsomt, at det ligner en kommunal skiltepark, og det ændrer ikke på de fem procent, der gør det alligevel," siger han, mens Janne Pamsgaard tilføjer:

"Flere steder har folk taget deres nøgle eller en kniv og ridset skilte i stykker. Så er man virkelig imod det," siger hun, og fortæller, at de ofte er blevet overfuset af folk, når de har bedt dem om at holde deres hund i snor, holde sig til stien eller lade være med at brug den som løbesti.

"De siger, at vi skal holde vores kæft, eller at vi kan få et par på hovedet. Min mor er blevet overfuset af et ældre ægtepar. Det er ikke unge eller rockertyper, det er, hvad man må antage som anstændige mennesker. Det har gjort, at vi gik mindre og mindre ud i den side af haven, for det er ikke fedt at blive overfuset, man bliver i dårligt humør. Børnene har fået fuckfinger af voksne mennesker, der er løbet igennem," siger hun.