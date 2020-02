Send til din ven. X Artiklen: Egnsteateret Undergrundens stiftere om lukning: Der mangler en faglig diskussion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egnsteateret Undergrundens stiftere om lukning: Der mangler en faglig diskussion

Furesø Avis - 04. februar 2020 kl. 13:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ægteparret Kaja og Niels Pihl, der i 1977 tog startede Undergrunden op, og teatret fokuserede især på opera for børn og unge. Kaja og Niels Pihl er begge uddannede som operasangere, og Niels Pihl også som sanglærer og sceneinstruktør - begge fra Det Jydske Musikkonservatorium i Aarhus. Undergrunden holdt først til omkring konservatoriet i Aarhus og Den Jydske Opera - her var de ansat i 25 år, Senere flyttede teatret til Odense, hvor det fik en scene og økonomisk støtte, Midt i 90'erne flyttede teatret til Værløse, hvor parret stadig bor, og i 2013 landede teatret en aftale med kommunen om at blive egnsteater. Undergrunden har siden haft til huse i Galaksen i Værløse, og har fået 2,95 millioner kroner i driftstilskud om året, hvoraf Furesø bidrager med 1,8 millioner kroner, da 800.000 kroner kommer tilbage som refusion fra staten, og da teatret betaler 400.000 kroner i årlig leje til Galaksen.

Politisk diskussion I 2014 overlod Kaja og Niels Pihl ledelsen af teatret til Anders Ahnfelt-Rønne, og de har derfor ikke længere berøring med Undergrunden. Men derfor har de alligevel fulgt med i debatten om teatrets fremtid, som på byrådsmødet for nyligt førte til, at et flertal med Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti valgte ikke at forlænge aftalen med Undergrunden. Teatret mister sit tilskud på tre millioner kroner og må sandsynligvis lukke.

"Vi har oplevet før, at teatret bliver en politisk sag, og at det bliver et symbol på finkultur. Det er blevet mere en politisk diskussion end en faglig diskussion. Det bliver lidt trættende som teatermenneske. Jeg har ikke set nogen seriøse faglige argumenter hverken for eller imod," siger han.

Niels Pihl kan dog godt se sagen fra begge parters synspunkter. Han mener dog, at det tager flere år at udvikle et egnsteater end den periode, som teatret har haft.

"Jeg synes, det er synd, at det lukker, men jeg kan ikke få øje på en skurk, for jeg kan godt forstå begge parter. På den ene side er det en kortsigtet beslutning, fordi det tager lang tid at bygge et egnsteater op. På den anden side tager tilskuddet penge fra andre aktiviteter," mener han.

Knoklede som unge Kaja Pihl kalder teatret for deres hjertebarn, som de kørte ved siden af deres andre job som solister på andre teatre og operaer.

"Vi havde skabt det som helt unge, og knoklet med det da der slet ingen penge var. Vi tog andre jobs for at overleve, og der skal utrolig meget energi til at bygge det op. Det kan ikke køre videre, hvis det ikke er egnsteater. Vi har bevidst trukket os helt ud af det," siger hun.

Niels Pihl mener også, at det kan have spillet ind på politikernes beslutning, at teatrets leder Anders Ahnfelt-Rønne i forvejen havde meldt ud, at han ikke vil fortsætte som leder.

"Hvis der kommer en ny leder, skal man begynde fra nul, og på den måde skal teatret finde sig selv forfra," siger han.