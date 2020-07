Baris Sekers søn er tilbage i sin børnehave for at gå i skole efter et ophold hos Solhjorten i Farum, som ikke gik som forventet. Modelfoto Foto: Khorzhevska - stock.adobe.com

Efter tre måneder fik Baris at vide, at hans søn ikke passede ind: Jeg sad med åben mund og var et stort spørgsmålstegn

Far til autistisk søn retter kritik mod Solhjorten i Farum. Ud af det blå fik han at vide, at hans søn skulle gå i skole

05. juli 2020

Der var gået tre måneder, siden Baris Sekers søn var begyndt i skole på dagbehandlingstilbuddet Solhjorten i Farum. Indtil videre havde Seker og hans kone fået at vide, at alt er gået fint.

Men et møde ændrer det hele, for her er beskeden, at den syv-årige søn ikke passer ind på Solhjorten alligevel. Beskeden er, at der hurtigst muligt skal findes et andet skoletilbud til sønnen, der er infantil autist og meget ressourcekrævende. På mødet er beskeden også, at sønnen er velkommen på Solhjorten, indtil der bliver fundet en anden løsning.

Men beskeden kommer som et chok for Baris Seker, for der har ikke været tegn på, at noget har gået skævt i de første tre måneders skolegang.

"Jeg sidder på det møde med åben mund og er et stort spørgsmålstegn," siger Baris Seker.

"Ud over at få at vide, at min søn ikke passer ind, får jeg også at vide, at han er årsag til dårligt arbejdsmiljø på Solhjorten, og forstanderen fortæller mig også, at der er kommet sygemeldinger blandt hans personale på grund af ham," siger Baris Seker.

På et senere tidspunkt får Baris Seker også at vide, at Solhjorten har manglet elever, og at det er årsagen til, at hans søn kom til at gå i skole på stedet i første omgang, og at en autist slet ikke passer ind på Solhjorten. På stedet er der, på grund af den Steiner-pædagogik som stedet bruger, gule vægge, og det kan en autist slet ikke trives i, for Baris Seker at vide.

Et år ekstra i børnehave Men vi skruer lige tiden lidt tilbage til omkring skolestart 2019. Baris Sekers syvårige søn har gået i børnehave et år ekstra, fordi det var svært at finde et sted til ham, hvor han kunne gå i skole.

"Han har haft to voksne omkring sig i børnehaven. Han kan ikke være i lokale med andre børn. Han kan godt blive frusteret, hvis den voksne ikke forstår ham. Det bliver han også herhjemme. Han kan godt være udadreagerende, og han er ressourcekrævende. Men det gjorde vi Solhjorten opmærksom på, inden han begyndte," siger Baris Seker.

Op til skolestart arbejder Furesø Kommune på at finde et passende tilbud til drengen.

"Hvis ikke kommunen skulle oprette et helt specialt tilbud til ham, så var der ikke andre muligheder end Solhjorten. Og umiddelbart ud fra det vi hørte fra kommunen, så havde Solhjorten haft lignende elever som min søn," siger Baris Seker.

"Vi fik et godt indtryk af stedet. Skolens teamleder sagde til os, at hvis der manglede noget, så ville det blive købt ind. Hvis der manglede en fysioterapeut til at passe vores søn, så ville der blive kaldt en ind. Det var en god salgstale, hvis man kan udtrykke det på den måde," siger Baris Seker.

Inden drengen begynder i skole, vil hans snart tidligere børnehave gerne holde et overleveringsmøde med forældrene og Solhjorten, men det bliver afvist.

"Børnehavelederen ringede til mig for at fortælle, at de gerne ville have det her møde og ville høre, hvornår jeg kunne. Men efterfølende blev jeg ringet op af hende igen, hvor hun sagde, at Solhjorten havde aflyst overleveringsmødet," siger Baris Seker.

Lader til at fungere Drengen begynder i skole, og det lader til at fungere, siger faren.

"Hans lærer virkede til at have styr på tingene. Han fik sit eget klasselokale, fordi han ikke kan være sammen med andre børn, og vi kunne se, at der kom mere ro tingene for vores søn," siger Baris Seker.

Der blev ført en slags dagbog mellem hjem og skole, og her blev der heller ikke givet udtryk for problemer, fortæller Baris Seker.

"Vi hørte ikke noget negativt gennem dagbogen, og jeg var med på forældermøder, hvor jeg også fik samme indtryk af, at alt gik fint," siger han.

I drengens evaluerings- og handlingsplan for månederne august-oktober, som Furesø Avis har set, skriver læreren under "generelt"-fanen: "Jeg mener, at Solhjorten skaber de rette rammer for (...) og ser (...) velplaceret på Solhjorten."

Men så begynder det at skride. For i november 2019 bliver Baris Seker indkaldt til at såkaldt revisitationsmøde, hvor man skal tale om, om drengen skal gå på Solhjorten til næste skoleår. Og her kommer forstander for Solhjorten Michael Høybye med en udmelding, der kommer "ud af det blå", siger Baris Seker.

"Han siger, at min søn ikke passer ind på Solhjorten, og at der skal findes et andet sted for ham at gå i skole hurtigst. Jeg får også at vide, at min søn er med til at skabe dårligt arbejdsmiljø, og at nogle af hans medarbejdere er blevet syge af det. Jeg sidder med åben mund og er et stort spørgsmålstegn. Det kommer som et chok. I de første tre måneder hører vi intet, og så kommer de her udmeldinger. Vi sidder tilbage med en undren over, hvad der er motivet til det her. De havde jo sagt, at han passede ind og var inden for målgruppen," lyder det fra faren.

Lige inden mødet, bliver sønnens lærer sygemeldt. Beskeden op til mødet er, at der er tale om en influenza, men på mødet siger forstanderen, at Baris Sekers søn er årsag til både en psykisk og en fysisk arbejdsskade hos læreren.

Kommunen leder meget Udmeldingen om, at Baris Sekers søn ikke skal gå på Solhjorten næste skoleår, betyder, at Furesø Kommune begynder at lede efter en løsning til drengen. Baris Seker fortæller, at han får at vide, at hans søn er velkommen på Solhjorten, indtil der er fundet en anden løsning. Og Furesø Kommune leder "virkelig meget" efter en ny løsning, siger Baris Seker.

Det stopper dog ikke det, som faren beskriver som "dårlig behandling", for mødet i november bliver afløst af flere møder hen over efteråret og vinteren. Her får Baris Seker nye ting at vide.

"Vi får at vide, at autister slet ikke passer ind på Steiner-skolen, fordi væggene blandt andet er gule. Jeg spørger så, hvorfor de så har optaget min søn, og forstanderen siger til mig, at de havde taget ham alene, fordi de manglede elever," siger han.

Igennem helvede Fra mødet i november og frem til marts arbejder Furesø Kommune videre med at finde en ny løsning til drengen. Men så kom coronanedlukningen, og det betød, at Baris Sekers søn kunne blive nødpasset én dag om ugen.

"Det duer bare ikke for vores søn. Han kan ikke være i hjemmet i længere tid, så vi prøvede at høre Solhjorten, om han kunne være der tre dage om ugen, men det var udelukket. Det var én dag eller ingen, fik vi at vide," siger Baris Seker.

Det hele ender med, at drengen begynder i sin gamle børnehave i nogenlunde kendte rammer, men drengen reagerede på det, fortæller Baris Seker.

"Han fik angst af første at have været på Solhjorten og så gå tilbage til sin børnehave, Humlehaven. Det var så grelt, at det var på tale at indlægge ham. Så slemt var det. Men efter et par uger virkede hans medicinering, som han ikke havde haft brug for i et års tid. Det var en anbefaling fra lægen, at medicineringen skulle begynde igen. Men det var et helvede at gennemleve. Både for vores søn, men også for os forældre," siger Baris Seker.

Føler sig dårligt behandlet Baris Seker føler sig oven på hele forløbet dårligt behandlet.

"Hvis der havde været problemer, mener jeg, at Solhjorten skulle have gjort opmærksom på det før, der var gået tre måneder. De havde fået at vide på forhånd, hvad det var for et barn, der skulle gå i skole hos dem. De havde fået papirerne, og forstanderen har sagt til mig, at et overdragelsesmøde inden var unødvendigt, fordi de havde alle oplysningerne igennem papirerne fra børnehaven. Jeg tror, at de har tænkt, at hvis det gik, så gik det. Og hvis det ikke gjorde, så var det synd. Jeg tror, at det har været deres tankegang, efter forstanderen sagde, at de havde taget min søn som elev, fordi de havde manglet," siger Baris Seker.