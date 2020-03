Efter krisemøde: Furesø lukker ned

Efter formiddagens krisemøde i Furesø Kommune er det nu meldt ud, at lukke alle kommunens kultur-og fritidstilbud med øjeblikkelig varsel for foreløbig 14 dage. Derudover vil skoler og dagtilbud blive lukket fra mandag.

Der vil blive etableret et beredskab, så der fortsat kan tages hånd om børn, der ikke kan passes i hjemmet, og så eleverne i skolerne modtager undervisning, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der vil blive etableret pasningsordninger for børn mellem 0-9 år, der ikke kan passes i hjemmet, fordi deres forældre varetager kritiske funktioner i samfundet, men hvor og hvordan disse pasninger vil finde sted, er ikke nærmere beskrevet.

For børn over 9 år tilbydes der nødpasning til børn som på grund af socialpædagogiske behov ikke være alene hjemme.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og kommunaldirektør Steen Vinderslev har til morgen haft møde med ledere og medarbejdere fra alle kommunens forvaltningsområdet.

"Den nuværende situation kalder på, at vi står endnu mere sammen i vores lokalsamfund. Vi skal tage hensyn til hinanden og sikre, at smitten ikke løber løbsk. Det er et ansvar, vi har som enkeltpersoner og som lokalsamfund. Vi har et særligt ansvar for de ældre og for de, som helbredsmæssigt er sårbare. De ændringer, som vi nu gennemfører, vil være til ulempe for mange Furesøborgere, men de er nødvendige.

Vi skal som kommune og som enkeltpersoner gøre, hvad vi kan, for at smitten ikke løber løbsk og for at de, som er mest sårbare ikke lades i stikken. Det kalder på samfundssind, at vi hjælper hinanden, og at vi alle efterlever de udmeldinger, der kommer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen," siger Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.