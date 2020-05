Efter konkurs: Byggeri genoptages på seniorbofællesskab i Farum

Byggeriet af seniorbofællesskabet Midgård ved Farum Midtpunkt har stået stille siden begyndelsen af året. Det har skyldtes, at entreprænørvirksomheden BNS A/S gik konkurs.

Men nu er der faldet en løsning på plads, fortæller OK-Fonden, der administrerer byggeriet af seniorbofællesskabet. Fonden har landet en aftale med Byggeselskabet Paulsen A/S, fortæller projektleder Laura Højring til Furesø Avis.

"Vi er meget glade, og de kommende beboere er også glade. De går og venter på at flytte ind, og de har været spændte på, hvad der skete," siger hun.

De nye beboere kommer til at vente lidt længere end planlagt, for den oprindelige plan sagde, at indvielsen ville ske i august i år. Hvor stor forsinkelsen præcist bliver, kan Laura Højring ikke sige, men "vi kommer ind i 2021," siger hun.