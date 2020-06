Området som en nye lokalplan dækker. Illustration: Furesø Kommune

Efter flere år og lang debat: Byrådet vedtager ny lokalplan

Den har delt vandene hos borgerne, men efter flere ændringer er der nu en ny lokalplan klar for området ved FC Nordsjælland

Furesø Avis - 25. juni 2020 kl. 15:10 Af Louise Mørch Vilster

Lokalplan Der blev på onsdagens byrådsmøde sat punktum i sagen om en ny lokalplan for Farum Vest, som var til afstemning. Ændringerne i lokalplanen har været længe undervejs, og høringen for nyligt gav 106 høringssvar fra borgere og interessenter. Farum Vest dækker området ved FC Nordsjælland og tæller blandt andet flere grundejerforeninger og den integrerede institution 'Paletten'.

Med den opdaterede lokalplan kan FC Nordsjælland nu anlægge to nye kunstgræsbaner. Kommuneplantillægget giver derudover mulighed for på sigt at etablere en dome (indendørs træningstal), som dog kræver en ny loklaplan. Domen har især været upopulær hos naboerne.

Kunstgræsbaner Alle partier undtagen Enhedslisten endte med at stemme for den nye lokalplan 149 samt Tillæg 9 til Kommuneplan 2017.

"Der har været en længere borgerdialog og en super interesseret borgerskare," sagde formand for byudvikling og bolig, Egil Hulgaard (K), mens Øjvind Vilsholm (EL) især var imod opførelsen af de to kunstgræsbaner til FC Nordsjælland.

"Det sker på bekostning af borgerne og de andre foreninger som Farum Boldklub, der ikke får meget glæde af det. De kunne i stedet bruge kunstgræsbanen ved Farum Park. Vi danser efter deres pibe," sagde han om FC Nordsjælland.

Efter borgerhøringen er der blevet lavet to væsentlige ændringer i lokalplanen, som er flytningen af de ene kunstgræsbane, så den kommer lidt længere væk fra daginstitutionen 'Paletten' og det tilstødende boligområde.

Taget for lang tid Derudover er det rekreative område kaldet 'hundeskoven' ikke længere i risiko for at blive omdannet til parkeringspladser til FC Nordsjællands superligakampe. For Lars Carpens (V) har arbejdet med lokalplanen taget alt for langt tid.

"Det er frustrerende, at det har taget så lang tid. Vi kunne være nået frem til det for 4-5 år siden, så var vi ikke stået over for, at FC Nordsjælland vil flytte deres aktiviteter til Hillerød. Der er nogle, som er utilfredse med FC Nordsjælland, men der er sandelig også mange, der er glade for, at der er noget aktivitet," sagde han, og opfordrede til at kæmpe for at beholde fodboldklubben i Furesø.

Parkeringsproblem Tine Hessner (R) derimod anklagede FC Nordsjælland for at spille med lukkede kort i forhold til deres ønsker om at flytte nogle af deres aktiviteter til Hillerød. Hun mente også, at det er svært at konkurrere med en stor bar mark i Hillerød, hvor klubben har planer om at flytte sit fodboldakademi og administration til og bygge et stadion. Superligakampene skal dog stadig afholdes i Farum.

Der er stadig et stort parkeringsproblem, som skal løses, da der mangler flere hundrede parkeringspladser i området for at dække behovet ved superligakampene. Et fredet område ved Plejecenter Lillevang er derfor tænkt ind som en løsning, hvis fredningsmyndighederne godkender det. Området ligger dog udenfor lokalplanen, og arealet skal i så fald købes af den private ejer. Øjvind Vilsholm er imod at inddrage det fredede område, mens Lars Carpens er åben for at bruge det .

"Herregud, der er kun hver 14. dag, det burde vi kunne finde en løsning på," sagde han.