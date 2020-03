Efter corona: Skovhuset lukker udstilling og café

"I forlængelse af myndighedernes påbud og vurdering af en forhøjet risiko for spredning af coronavirus holder Skovhuset lukket fra og med i dag den 12. marts og foreløbig to uger frem. Det vil sige, at udstillingen og cafeen ikke er åben for publikum, og at alle øvrige aktiviteter i huset er aflyst i perioden," lyder det fra henholdsvis stedets kunstneriske leder og bestyrelsesformand Lars Grambye og Hanne Rude Petersen.