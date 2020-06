Dyr fundet skambidt ved kirkegård

bidt Lørdag aften gjorde en læser af Furesø Avis et uhyggeligt fund på aftengåturen. Et rådyr var blevet bidt i halsen og var dødt. Læseren fandt dyret på græsarealet ved Kålundsvej ved siden af kirkegården, skriver vedkommende til Furesø Avis.

"Vi kontaktede politiet og anmeldte sagen, da det med meget stor sandsynlighed er tale om en løsgående hund, der har bidt dyret ihjel. Det var en hun - og derfor sandsynligt at der også er et kid, der vil gå til grunde," skriver hun og kommer med en opfordring.

"Jeg tænker at det er relevant for folk, der færdes i området at vide, at der er råvildt, og at man derfor ikke skal gå med løse hunde med mindre man har dem under fuld kontrol," skriver vedkommende.