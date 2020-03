Sådan kommer der ikke til at se ud til aftenens byrådsmøde i Furesø Kommune. Arkivfoto

Du kan stadig komme til byrådsmøde - bare digitalt

Alle byrådsmedlemmer kommer til at sidde bag skærmen, når der i aften er byrådsmøde.

Furesø Avis - 25. marts 2020 kl. 11:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådssalen bliver rungende tom, når der onsdag aften kl. 18 skal afholdes byrådsmøde. Det er i stedet rykket over på digitale platforme, så selvom borgerne ikke kan møde op på rådhuset og overvære mødet, kan de i stedet streame lyden direkte på Facebook. Den digitale mødeform er allerede testet til det seneste møde i Økonomiudvalget, men borgmester Ole Bondo Christensen (S) er spændt på, hvordan det kommer til at gå til byrådsmødet onsdag aften.

"Det er meget spændende, om vi kan få det til at fungere. Vi skal være sammen, men hver for sig. Det gik hæderligt til Økonomiudvalgsmødet, men det er en anden måde at være sammen på," siger han.

Du kan her se, hvordan du kan følge mødet live på www.furesoe.dk/politik/byraadet.

Ikke helt nemt Ole Bondo Christensen fortæller, at han har brugt mere tid end normalt på at forberede punkterne på dagsordenen, da alle byrådsmedlemmer ikke kan være på skærmen samtidig. Derfor har det også krævet flere overvejelser om, hvordan afstemningerne skal foregå.

"Vi har valgt, at det er gruppeformændene, der stemmer, og så spørger jeg bagefter, om alle er enige. Som mødeleder skal man også vænne sig til, at der kan være lidt forsinkelse, så man skal sørge for ikke at lukke punktet ned for hurtigt. Hvis folk gerne vil have ordet, er der en chatfunktion tilknyttet, så den skal man også huske at holde øje med. Det er ikke så nemt, men jeg synes, at det er forløbet godt til udvalgsmødet," siger han.

Ligesom mange andre steder har IT-systemet været belastet af, at mange har arbejdet hjemmefra, så Ole Bondo Christensen krydser fingre for, at teknikken holder. Han ser også nye muligheder i, at byrådsmødet bliver streamet på Facebook.

"Jeg tror, at krisen gør, at vi bliver meget dygtigere til at bruge cyberspace til mødeafvikling, og bruge det til at streame ud til flere. Det er en nødvendig læring, som vi kan få gavn af bagefter," siger han.