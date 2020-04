Donation skaber glæde på Lillevang

Hos Lillevangs Venner har de for nyligt fået en donation på 11.500 kroner, som skal være med til at forsøde livet hos beboere og dagsgæster på Lillevang.

Donationen kommer fra Esther Marie Sørensens Fond, og Lillevangs Venner vil bruge beløbet til to underholdnings-arrangementer for de 100 beboere, som nu i lang tid har været uden besøg af deres pårørende eller andre på grund af faren for coronasmitte.