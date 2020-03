Det vil være tosset med asfalt: Enhedslisten begærer vejbelægning i byrådet

belægning En ny belægning på Kong Volmersvej i Farum ender nu i byrådet, efter Udvalget for klima, miljø og grøn omstilling efter et flertal forleden besluttede at lægge ny asfalt på vejen. Men ét af udvalgsmedlemmerne, Enhedslistens Øjvind Vilsholm, begærede sagen i byrådet. Det sker efter, at flere interesseorganisationer anbefaler, at man netop ikke asfalter vejen, men i stedet gør den til grusvej.

"Der er ingen tvivl om, at der skal ske noget med vejen, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at udvalget med et penselstrøg beslutter, at der skal være asfalt på, når så mange har anbefalet grus," siger han med henvisning til blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Furesø By & Land har anbefalet at lægge grus på vejen i stedet.