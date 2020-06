Se billedserie I visse situationer skal personalet været fuldt dækket, men ikke til almindelige dagligdagsbesøg. Foto: Louise Mørch Vilster

"Det føltes som at tage på arbejde med livet i hænderne"

Onsdag vendte omkring 150 social- og sundhedshjælpere tilbage til hoved­kontoret efter at have arbejdet hjemmefra siden nedlukningen. Det har været en både stressende og lærerig periode, fortæller leder og tillidsmand

Furesø Avis - 21. juni 2020 kl. 10:20 Af Louise Mørch Vilster

Hvis der er nogen, som er blevet udfordret på deres daglige rutiner de seneste måneder er det medarbejderne i hjemme-og sygeplejen. De har stået i forreste række, når det gælder smittefaren og samtidig været bekymret for at komme til at smitte kommunens ældre og sårbare borgere.

Nu er den vante dagligdag kommet lidt tættere på, da social-og sundhedshjælperne i Furesø Kommune onsdag vendte tilbage til hovedkontoret i Værløse, efter at have arbejdet hjemmefra i næsten tre måneder. I Værløse har hele hjemme-og sygeplejen været samlet på én matrikel siden januar. I dagens anledning var der derfor kommet en lille kaffebil forbi, hvor medarbejderne kunne forsyne sig med kaffe, iskaffe og the og få en snak med kollegerne efter lang tids adskillelse.

En ny måde at tænke på Selvom det er godt for personalet at være tilbage, har coronakrisen også givet anledning til mange nye refleksioner, og mange af de nye hygiejnekrav er kommet for at blive, fortæller leder af hjemme-og sygeplejen, Carina Holst-Christensen. Kortidsfraværet er nemlig faldet til et historisk lavt niveau fra 5 procent til 3,3 procent for fravær under 30 dage.

"Vores generelle sygefravær har været noget lavere de seneste måneder, og vi tror blandt andet, at det store fokus på håndhygiejnen er kommet for at blive. Vi har også fundet ud af, at det ikke kan betale sig at slæbe sig af sted på arbejde, selvom man kun er lidt syg. I stedet er det bedre at blive hjemme og så kan man måske nøjes med kun én sygedag i stedet for fire og samtidig undgå at smitte andre. Derfor skal vi lære en anden måde at tænke på," siger hun, mens tillidsmand for sygeplejerskerne Katrine Hvidt supplerer:

"Ja, vi skal lære, at man ikke er en helt, hvis man aldrig er syg. Vi har også lært, at vi godt kan arbejde hjemmefra med nogle ting, så hvis man er lidt forkølet, er det muligt at sidde derhjemme og for eksempel lave dokumentation," siger hun.

Få smittede De omkring 150 social-og sundhedshjælpere har været sendt hjem siden den 15. marts, og de har i stedet kørt ud til borgerne hjemmefra og har også klaret deres dokumentationsopgaver og spist frokost derhjemme. Det er kun sygeplejersker, administrationen og sosu-assistenter, der stadig har haft deres daglige gang på Vestergårdsvej i Værløse. De tæller til sammen 85 medarbejdere.

Hjemme-og sygeplejen i Furesø er indtil nu sluppet billigt under coronakrisen i forhold til i mange andre kommuner, da der kun er fire borgere og fire medarbejdere, der er testet positive med Covid-19. I ingen af tilfældene er sygdommen blevet spredt via hjemmeplejen.

På kontoret i Værløse opfordres medarbejderne nu til at tage den almindelig trappe op og brandtrappen på vej ned, og der må kun sidde fire ved hvert frokostbord. De nye retningslinjer om at spritte af i bilen eller ved kontorpladsen, hver gang den bliver brugt, kommer også til at gælde fremover. Det er derfor en ny virkelighed, der har ramt hjemme-og sygeplejen.

"Det er en ledelsesmæssigt opgave, som jeg håber, vi kan nudge os til ved for eksempel at sætte skilte op og håndsprit op på hvert hjørne," siger Carina Holst-Christensen

Livet i hænderne Katrine Hvidt fortæller, at de mange nye krav og frygten for corona i starten har tæret på kræfterne hos kollegerne.

"Der er mange, som har været sindssygt trætte, når de kom hjem, og der er flere som har sagt, at det føltes som at tage på arbejde med livet i hænderne. Vi har ligesom andre også set skrækfotos fra Italien og Spanien, og vi har tænkt på, om der var værnemidler nok," siger hun.

Hvis hverken borger eller medarbejder har symptomer eller været i risiko for smitte, så bliver der ikke brugt værnemidler under besøgene hos borgerne. Det gælder dog ikke, hvis der er tæt kontakt som for eksempel ved sårbehandling, og der samtidig er tale om besøg af længere varighed end et kvarter. I så fald skal plejepersonalet bruge visir, handsker og dragt med lange ærmer, som godt kan se skræmmende ud for nogle ældre borgere. I starten før det var muligt at skaffe nok visirer måtte de dog tage andre metoder i brug i Furesø, som det også er sket i mange andre steder i landet.

"I starten var vi lidt presset på værnemidler, og det eneste vi kunne få fat i var skibriller. Så vi har stået og ordnet sår med skibriller på. Man tror, det er løgn," siger Carina Holst-Christensen og smiler.

Siden har de dog haft et godt lager af værnemidler og de har hele tiden rationeret, så der kun bliver udleveret et sæt af gangen. Ude på parkeringspladsen kommer en mand rullende med et stort læs pap, og den tur har han taget langt flere gange end normalt i den seneste tid på grund af det store forbrug af værnemidler. Derudover har de fået håndsprit og handsker overleveret fra daginstitutioner i kommunen, som havde nok i overskud.

"Der har været et solidarisk samarbejde i kommunen, hvor alle bød ind i puljen," siger Katrine Hvidt.

Utrygge borgere Carina Holst-Christensen fortæller, at borgere der har følt sig utrygge ved, at plejepersonalet ikke havde værnemidler på, er blevet tilbudt selv at få et visir på, som derved også kan genbruges flere gange, end hvis personalet bruger det.

Der er nogle af borgerne, som har meldt deres normale hjælp fra på grund af frygt for smitte, men ellers har der været nok at lave for hjemmehjælperne.

"Hvis der er nogen, som har været i frontzonen, så er det i særdeleshed social-og sundhedshjælperne," siger Katrine Hvidt.

Hun fortæller, at det for mange har fungeret fint at arbejde hjemmefra, som dog også har stillet støre krav til at arbejde selvstændigt, mens nogle har været nervøse for at vende tilbage til arbejdspladsen.

Der har især været meget at lave i starten, hvor der var mange væk.

"Borgerne har været meget fleksible, og har set i gennem fingre med, at der ikke blev gjort ligeså ofte rent. De pårørende har også hjulpet med at købe ind," siger Carina Holst-Christensen.

Nu hvor hverdagen er ved at blive normaliseret, skal de huske at minde hinanden om stadig at holde afstand. For Carina Holst-Christensen er det især vigtigt, at borgerne føler sig trygge.

"Hvis der er utrygge borgere, tager vi en dialog. Vi har haft under 10 borgere, hvor vi har vist særlige hensyn. Trygheden er noget, som vi gerne vil brande os på i Furesø," siger hun.