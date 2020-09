Det er det vildeste: Coronatruet café har samlet tusindvis af kroner ind

Efter coronanedlukningen gik cafeen i Farum Kulturhus, Frk. Fryd, på de sociale medier og annoncerede, at der var begyndt en crowdfunding-indsamling for at få stedet på benene igen efter krisen.

De indsamlede penge skal nu bruges til at betale gæld, der opstod under nedlukningen og til at få hjulene til at rulle i cafeen igen. Blandt andet har Caroline Lanner underholdning og fællesspisning på plakaten hver tirsdag i september.