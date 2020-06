Nu bliver det lettere at få besøg for borgerne på plejehjemmene i Furesø Kommune. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Det bliver nemmere at få besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det bliver nemmere at få besøg

Det bliver nemmere for borgerne på Furesøs plejehjem og dagtilbuddet Lillevang at få besøg

Furesø Avis - 09. juni 2020 kl. 14:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, pårørende og personale kan nu aftale andre besøgsformer end i besøgsteltene ved Furesøs plejehjem. Det skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Det er 'Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv' i Furesø Kommune, der har fastlagt en række nye principper for, hvordan borgere mere fleksibelt kan få besøg med hjælp fra pårørende og personale.

"Vi er nu kommet til et nyt stadie i genåbningen, og det skal også komme vores svageste til glæde. For vores plejehjemsbeboere kan besøget være dagens lyspunkt, og personalet kan mærke, at mange beboere har lidt afsavn ved ikke at se deres kære. Derfor har vi politisk lagt vægt på en større fleksibilitet, så vi kan imødekomme borgernes individuelle behov og situation. I stedet for de tidligere begrænsninger lægger vi op til, at personalet og de pårørende sammen aftaler, hvor langt et besøg kan være, og om det måske kan være andre steder end i de telte, der er stillet op," fortæller Matilde Powers (A), formand for Udvalget for Sociale forhold.

Den nye politiske beslutning er, at en borger nu kan få besøg op til to til tre hverdage ugentligt, hvor det før kun var én. Besøg på 20 til 25 minutter er nu erstattet af individuelle aftaler om besøgets længde. I det omfang, det kan lade sig gøre, kan besøget foregå på terrasser eller andre udendørsarealer eller som en gåtur. Her skal enten borger eller pårørende dog bære visir under turen. Besøgsteltene er også fortsat en mulighed.

Aftalt på forhånd

Da beboere på plejecentre stadig kan blive væsentligt hårdere ramt af COVID-19 end befolkningen generelt, skal alle besøg fortsat være aftalt på forhånd. Dermed kan personalet hjælpe med information og efterfølgende rengøring af møbler, kørestole og lignende.

"Når man gerne vil besøge sin gamle mor eller sin demente ægtefælle kan det lyde restriktivt, også med de nye regler. Men alt, hvad personalet gør, gør de for at få en hverdag til at fungere, samtidig med at de beskytter borgerne," siger Matilde Powers.

Hun fortæller, at udvalget samtidig med de nye principper vedtog en yderligere genåbning af dagtilbuddet Lillevang. Dermed kan alle de faste brugere nu igen bruge tilbuddet to til tre dage om ugen hver.