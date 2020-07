Arkivfoto Foto: v.poth/v.poth - stock.adobe.com

Der venter mange feriepenge til lønmodtagere i Furesø

Der er kun fem kommuner, hvor lønmodtagerne står til at få flere feriepenge tilbage end i Furesø

Furesø Avis - 21. juli 2020 kl. 13:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til oktober kan lønmodtagerne som bekendt få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt, hvis de ønsker det, som en del af genopretningen af dansk økonomi. Der er dog stor geografisk forskel på beløbet rundt i landet, og her ligger Furesø næsten helt i top over kommuner, hvor lønmodtagerne har optjent flest feriepenge. For borgerne i Furesø Kommune er der udsigt til i gennemsnit at få 33.138 kroner før skat, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en gennemsnitlig ferieberettiget årsløn på 441.840 kroner.

Gentofte øverst Der er kun fem kommuner, hvor lønmodtagerne har optjent mere end i Furesø, og det er Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør Kommune.

"Der er store kommunale forskelle på, hvor mange penge der bliver udbetalt, og her placerer kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet, hvor mange mere velhavende familier bosætter sig, ikke overraskende øverst på listen. Faktisk skal man helt ned til nummer 18 på listen, nemlig Skanderborg Kommune, som får 26.918 kroner udbetalt i feriepenge, for overhovedet at finde en kommune, der ikke ligger på Sjælland," forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm i en pressemeddelelse.

Sparer op Selvom forhåbningen er, at de mange feriepenge bliver brugt til forbrug, mener Jens Nyholm, at lønmodtagere med høje indkomster vil være mere tilbøjelige til at spare op.

"Vi har tidligere set, at samme model har været en stor succes med et højt forbrug hos danskerne. Der, hvor vi nok vil se den mindste forbrugstilbøjelighed, er hos netop de lønmodtagere, som tjener mest og nok formentlig vil spare op i stedet for at bruge dem - eller helt undlade at få dem udbetalt, da beskatningen er høj og behovet knap så stort."

Kigger man på listen over de kommuner, hvor lønmodtagerne har færrest indefrosne feriepenge til gode, er det Læsø, Samsø og Langeland Kommune. Her står den gennemsnitlige lønmodtager til at få udbetalt henholdsvis 19.031 kroner, 19.052 kroner og 19.308 kroner før skat. lmv