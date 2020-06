Der var rift om billetter til bilbanko

PenSam inviterede til bilbanko som et anderledes medlemsarrangement under corona

Der var stor interesse for at komme til bilbanko onsdag i sidste uge i Farum. Det var PenSam, der havde inviteret medlemmer af fagforeningen FOA, der har deres pension i PenSam, til bilbanko på deres parkeringsplads.

"Vi har prøvet at lave almindelige banko arrangementer før, hvor der var omkring 50 deltagere. Det var vores FOA-samarbejdspartnere i Jylland, der sagde, at bilbanko var det helt store. Vi havde slet ikke regnet med, at der var så mange, der ville tilmelde sig. Inden for 48 timer var der tilmeldt 65 biler, og til sidst måtte vi lukke ned for tilmelding," siger partnerchef i Pensam Bank Rokhsareh Yazdanyar.