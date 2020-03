Temafoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Der er stor mangel på kokke og tjenere i Furesø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er stor mangel på kokke og tjenere i Furesø

Hos KolleKolle i Værløse har de sværere og sværere ved at få udlært arbejdskraft. Det samme mærker de i Furesø Erhvervsforening . Derfor skal der en ny indsats til

Furesø Avis - 14. marts 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der langsomt er flere, der vælger en erhvervsuddannelse, er der i nogle brancher stor mangel på uddannet arbejdskraft.

Det gælder især inden for hotel-og restaurationsbranchen, som i disse år oplever stor vækst.

Manglen på arbejdskraft kan de især mærke hos konferencecenteret KolleKolle i Værløse, fortæller direktør Berit K. Leth.

"Hvis vi skal have nye medarbejdere, så skal de være udlært, og det bliver sværere og sværere at få. Det er generelt en udfordring i branchen, da turist-og hotelerhvervet er hurtigtvoksende, så vi er også nødt til at gøre noget fra vores side," siger hun.

Hos KolleKolle er de derfor meget aktive med at tage skolepraktikanter ind, så de kan få lov til at snuse til faget. De har især et stort samarbejde med Lille Værløse Skole, og der er mellem 10-20 i skolepraktik hos KolleKolle hvert år. Politikerne i Furesø Kommune er netop ved at vedtage en ny plan for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og et af forslagene er, at gøre erhvervspraktik i ottende klasse obligatorisk.

"Det er der, vi skal fange deres interesse. Hvis de både har en interesse for kokke-og tjenerfaget, så prøver de at være begge steder, og de prøver også at have en aftenvagt, så de fornemmer, hvordan det er. Folkeskoleeleverne er vores fremtidige arbejdskraft, så hvis vi ikke bidrager til at vække deres interesse for faget, kan vi ikke få uddannet fagfolk," siger Berit K. Leth.

Mangel på elektrikere Hos Furesø Erhvervsforening oplever formand Eva Vedel den samme tendens med stor efterspørgsel hos hotel-og restaurationsbranchen.

"De mangler virkelig arbejdskraft. Der er stor efterspørgsel på både kokke og tjenere. Vores medlemmer er repræsenteret i mange forskellige brancher, men især oplevelseserhverv har vi rigtig meget af i Furesø," siger hun.

Derudover er der ifølge Eva Vedel også stor mangel på elektrikere.

"De mangler også rigtig mange hænder," siger hun.

Campus ved Filmstationen Politikerne har længe haft et ønske at få en ungdomsuddannelse til Furesø, som eventuelt også kan rumme erhvervsuddannelser.

Eva Vedel håber især på, at der på sigt kommer et campus ved Filmstationen i Værløse med forskellige uddannelser, som kan give et attraktivt studiemiljø.

"Filmstationen har været god til at samle folk inden for den branche, så hvorfor ikke skabe erhvervsfaglige uddannelser med fokus på filmbranchen. Det handler også om at skabe et miljø, hvor vi kan koble uddannelse til erhvervslivet, hvor der er nogle fede rammer, og som det er let at komme til med offentlig transport," mener hun.