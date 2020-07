Connie Arnfred foran sin nye bolig i Farum. Foto: Connie Arnfred

Der er kommet nyt liv i Farums tidligere dampvaskeri

Den første beboer er flyttet ind i de nye seniorboliger på Gammelgårdsvej 3 i Farum

Furesø Avis - 17. juli 2020 kl. 11:35 Af Kristina Pihl

Connie Arnfred, 64, var efter en skilsmisse på udkig efter en ny bolig i Farum. Kravet var en seniorbolig, der gerne lå centralt placeret, tæt på b.la. indkøbsmuligheder. Jagten på drømmeboligen viste sig dog at blive lidt af en udfordring, og hun kontaktede derfor Jan Konieczny, som hun vidste var i gang med at omdanne den tidligere dampvaskeribygning på Gammelgårdsvej 3 til seniorboliger.

I juni flyttede hun som den første beboer ind i én af de nyrenoverede lejeboliger.

"Her er fantastisk. Man kan gå lige ned til skulpturparken, og der er så fedt i denne ende af Farum. Der er ingen steder i byen, hvor man finder så meget grønt," fortæller Connie Arnfred.

Når byggeriet står færdig i slutningen af året, vil 10 seniorboliger, på omkring 100 kvm hver, stå klar til indflytning.

En central bygning Jan Konieczny købte ejendommen tilbage i 2014, efter at den havde stået tom i mange år. Tidligere har bygningen, udover dampvaskeri, også været brugt som bolig for Team Danmarks atleter. Jan Konieczny, der selv er født og opvokset i Farum, så potentialet i bygningen og dens centrale placering:

"Jeg synes, det er en interessant, gammel ejendom, som har været markant i Farum. Ved at renovere den får den nyt liv og en anvendelse, der passer ind i den tid, som er i dag."

Jan Konieczny fortæller, at renoveringen har taget udgangspunkt i bygningens originale stil og arkitektur. Derfor har han b.la. valgt at lade de sorte vinduer gå igen, brugt de oprindelige zink-tagrender og mixe nye og gamle sten i boligernes facade.

Bygningens første indflytter, Connie Arnfred, er glad for, at den tidligere industribygning er omdannet til seniorboliger, og at den gamle stil er bevaret:

"Jeg har boet i Farum i 44 år, og jeg kender rigtig mange mennesker herfra. Det sjove er jo, at rigtig mange kender det gamle vaskeri, og jeg synes, det er meget sjovt, at man nu kan bo her."

Bygningen er i forbindelse med renoveringen blevet delt i tre separate bygninger, efter at den tidligere har været en sammenhængende bygning.

Et ældre segment Kravet for at kunne leje boligerne er, at man ikke har hjemmeboende børn. Som hovedregel skal lejerne være over 60 år.

"Jeg ser ikke nødvendigvis, at det er folk på 82 eller 86 år, der bor her. Det er folk, der i bund og grund kan klare sig selv, men som ikke synes, de vil have flere 100 kvm og en stor have," forklarer Jan Konieczny.

Connie Arnfred er også godt tilfreds med, at hendes kommende naboer er lidt oppe i alderen:

"Jeg kan godt lide børn og unge mennesker, men på et tidspunkt bliver man træt af skrigende børn, ungdomsfester og høj musik. Der er en udpræget mangel på seniorboliger, så jeg synes, det et godt initiativ."

To af boligerne er allerede lejet ud, og ifølge Jan Konieczny er der en lang liste af interesserede lejere. Han har oprettet et samarbejde med Michael Hoffmann fra Home i Farum, så alle interesserede sendes videre til ham.

Nye naboskaber I løbet af juli og august vil de første otte seniorboliger i ejendommen stå klar, og Connie Arnfred kan derfor inden længe se frem til flere naboer.

"Jeg glæder mig til at få nogle naboer og få et fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden, når det brænder på," forklarer Connie Arnfred.

Renoveringen af dampvaskeriet har stået på siden 2018 og har vist sig både kompliceret og tidkrævende på grund af bygningens alder. Jan Konieczny ser derfor frem til, at byggeriet er et overstået kapitel:

"Jeg glæder mig til, at vi skriver 2021, og det sidste rullegræs er lagt. Det er vigtigt for mig, at jeg laver noget, der er pænt, så jeg bagefter kan køre forbi og tænke: Det er i orden det der."