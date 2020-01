Den grønne klumme: Vi må ændre vores forbrugsmønstre

For at gennemføre den grønne omstilling er vi nødt til at ændre vores forbrugsmønstre, blandt andet ved at reducere mængden af affald – og reparere alt hvad der kan repareres, i stedet for bare at gå ud og købe noget nyt.

Miljøpunktet og miljøforeningen Furesø Agenda 21 (fa21.dk) har længe tumlet med ideen om at lave et rigtig reparationsværksted. Sidste år hørte vi om begrebet Repair Café, en ide der kom fra Holland til Danmark i 2013 og siden har bredt sig fra København til hele landet. Vi meldte os til gruppen og med hjælp fra Furesø Kommune lykkedes det os at komme i gang den 28. september sidste år i Satellitten i Værløse. Foreløbig har vi åbent bare tre timer den sidste lørdag i hver måned i lånte lokaler – men det er en god begyndelse. Repair Cafe Danmark er nu en rigtig, landsdækkende, non-profit forening, hvis hjemmeside nævner, at vi nu har 32 reparationscafeer, hvoraf ca. halvdelen ligger i København og NØ-Sjælland.

I alt et dusin håndsnilde, lokale folk har givet tilsagn om - helt frivilligt og ulønnet – at møde op når de kan for at hjælpe folk med at få deres ting til at fungere igen. Nogle af hjælperne er pensionister, der føler glæde ved at kunne bruge deres erfaring fra tidligere erhverv. Andre er selvlærte yngre mennesker. Der har været særlig travlt ved elektronikbordet, men der har også været sjove og sære opgaver der kunne klares med en symaskine eller med den rette lim. Ofte har en besked om hvilken reservedel der mangler til næste gang været en god hjælp til ’kunden’ for at komme i mål.

Det ligger i konceptet, at vi ikke må forårsage konkurrenceforvridning. Derfor kan vi komme ud for at afvise opgaver, som i stedet bør bringes til en lokal snedker, syerske, smed eller andre håndværkere, der har deres metier i nærheden; men gå evt. ind og læs mere på repaircafedanmark.dk og kig gerne indenfor til den fjerde værkstedsdag (vi vil helst kalde det et dansk navn) den 25. januar i Satellitten. Kom med din opgave under armen, få en kop kaffe og snus atmosfæren ind. Vi vil gerne hjælpe dig, hvis vi kan – det koster ikke noget, og man risikerer kun at komme i snak med andre hyggelige folk.

Sidste gang sparede vi cirka 37 kilo fra at blive til affald – herunder et par symaskiner, flere afspillere og apparater der kom til at fungere igen samt en lampe, der fik ny ledning. Ikke så dårligt!





Dette er en klumme skrevet af Furesø Agenda 21, og indholdet er ikke et udtryk for nogen officiel holdning hos Furesø Avis, redaktionen.