Se billedserie Der var mange, som spurgte om råd i kommunernes stande

Send til din ven. X Artiklen: Den grønne klumme: Stor succes på årets energimarkedsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den grønne klumme: Stor succes på årets energimarkedsplads

"Mange var mødt op til energimesse i Galaksen i Værløse," skriver kommunens grønne guide

Furesø Avis - 02. marts 2020 kl. 18:24 Af Maj-Brit Petersen (tekst og foto), grøn guide i Furesø Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

grønt Der var livlig aktivitet og en koncentreret summen i timevis, da energimarkedsplads 2020 blev afholdt i Galaksen i Værløse

En halv time inden energimarkedsplads 2020 var planlagt til at åbne tirsdag aften, begyndte gæsterne at strømme ind. Heldigvis var håndværkerne på standene klar til at svare på spørgsmål fra engagerede og målrettede borgere. Både borgere og håndværkere var begejstrede for Energimarkedspladsen som forum for at høre og fortælle om energiforbedringer i boliger.

"Jeg har stort set ingen visitkort tilbage og mine foldere er også revet væk" lød det fra Klaus K. Jakobsen fra Egedal El, da aften var ved at være omme.

Og stor interesse var der - mere end 200 borgere fra de fire kommuner var forbi Energimarkedspladsen og standene hos de lokale håndværkere.

Det var Furesø Kommune, som i fællesskab med Lyngby-Taarbæk, Egedal og Ballerup, havde inviteret borgerne til at komme forbi for at få inspiration og gode råd om godt indeklima, et energieffektivt hus og fornuftig adfærd. Lokale håndværksfirmaer var repræsenteret og i deres stande var det muligt både at få inspiration til udskiftning af varmekilde, isolering, vinduer mv.

EnergiTjenesten og Build, Aalborg Universitet delte rundhåndet ud af uvildig rådgivning både med valg af energirenovering, forslag til konkrete løsninger til et godt indeklima og eksempler på konkrete og helhedsorienterede løsningsforslag, som borgerne kunne blive inspireret af og tale videre om på standene. Der var også fokus på adfærd og de seks lokale borgere, der står bag den helt nye hjemmeside Klimasiden.dk stod parat til at give gode råd om, hvordan netop du kan ændre din adfærd, så du kan reducere dit eget CO2 aftryk.

Formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen, der bød velkommen, var imponeret over så mange, der var mødt op - hvilket hun tog som et udtryk for at der virkelig var stor interesse for at handle på klimaproblematikken.

Kommunerne har på basis af den store tilstrømning allerede aftalt, at energimarkedsplads 2021 vil finde sted den 23. Februar 2021.

Efterskrift: Artiklen er er ikke et udtryk for Furesø Avis' holdning og er bragt under navnet "den grønne klumme", som flere gange har været med i avisen. Hvis man er interesseret i at bidrage, kan man skrive til os på furesoavis.red@sn.dk. Redaktionen