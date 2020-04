Dette er en plasticholder til en kop til cyklen, der er fremstillet af genbrugsplast. Foto: TV2 Østjylland

Send til din ven. X Artiklen: Den grønne klumme: Plastaffald - hvordan håndteres det bedst ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den grønne klumme: Plastaffald - hvordan håndteres det bedst ?

Furesø Avis - 10. april 2020 kl. 07:00 Af Miljøforeningen Furesø Agenda 21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

miljø Vi, der har mulighed for at kildesortere plast, har fået øjnene op for hvor store mængder der er. Ca. 5 % af verdens olieforbrug går til fremstilling af plast! Det anslås at der indtil nu (2017) er produceret i alt 8.300 millioner tons plastik, hvoraf langt størstedelen er endt som affald. Jo bedre vi bliver til at sortere korrekt, desto højere %-del vil kunne genanvendes til andre plastprodukter.

Genanvendelse

Plast udgjorde i 2017 ca. 12,5 % af al dagrenovation (Miljøstyrelsen). Hvis vi genbruger denne plast kan den olie, der er brugt til plastfremstillingen genbruges op til 10 gange som forskellige produkter. Derved spares der dels på den råolie, som bruges til plastproduktionen, dels noget af den energi, som skal bruges til fremstilling af plastprodukter, og endelig en masse vand. Derfor bør så meget plast som muligt genanvendes.

Det plastmateriale, som vi indsamler her til genbrug, sendes fra Vestforbrændingen via DKK Plastics i Måløv til en sorteringsvirksomhed i Tyskland (EGN). Her sorteres plasten først manuelt for bl.a. at få fjernet lange fiskeliner, videobånd mv., der kan skade transportbåndene og store ting, der ikke er plastaffald. Derefter sorteres plasten vha. af først en såkaldt separator og derefter infrarødt lys. Plasten opdeles vha. det infrarøde lys i forskellige plasttyper (fx PE-, PP og PET), og en restfraktion, der sorteres fra. Derefter bliver de forskellige plasttyper hver for sig kværnet, vasket, tørret og lavet til et granulat, som man kan lave ny plastik af.

Sorteringsanlæg

Ifølge DKK Plastics kan næsten 85% af plasten på denne måde genanvendes. DKK Plastics anbefaler at man afleverer så meget af sin affaldsplastik som muligt, idet sorteringsanlæggene bliver bedre og bedre til at skelne mellem de forskellige plasttyper. Så - jo bedre du er til at sortere mest muligt af dit plastik (hård som blød) til genanvendelse og fjerne forureningskilder som pap o.a., jo renere bliver granulatet, og dermed er du med til at sikre, at mere og mere plastikaffald kan blive genanvendt til nye plastprodukter i den anden ende.

Der noget plast, som normalt ikke kan genbruges - bl.a. PVC, som desværre ikke altid har mærkning.

Hård og blød PVC

Der findes både hård og blød PVC (PolyVinylChlorid). Blød PVC kan være brugt til f.eks. baderinge, haveslanger, skriveunderlag, visse gummistøvler, regntøj, og som vinyl-gulve. Hård PVC bruges bl.a. til rør, tagrender, vinduesrammer, døre og tagplader. PVC indeholder klor, der ved afbrænding giver miljøskadelig røg. Desuden er de blødgørere, der bruges til at lave den bløde PVC, rigtig miljøskadelige, som f.eks. ftalater, mens den hårde PVC bl.a. kan indeholde tungmetaller. Hverken blød eller hård PVC bør derfor lægges i din egen plast-beholder til genbrug eller i restaffalds-beholder, men burde allerhelst afleveres på genbrugsstationen, hvorfra den bløde PVC lægges i deponi og en del af den hårde PVC kan genbruges på speciel vis. Fortvivl ikke!

Sådan gør du

Hvad er OK i plastbeholderen? (Det bliver skønt, når alle producenter skriver en anvisning !)

1. Del forskellige typer plast fra hinanden - skru f.eks. hårde plastlåg/-hætter af, så det letter sorteringen. Plastik-skruelåg på f.eks. saft- og mælkekartoner kan bruges, men selve kartonen skal til restaffald.

2. Tøm al god plastemballage for madrester, olie, sæbe mv. Især fraktionerne PE (f.eks. shampoo-flasker), PP (salat, kød) og PET (kødbakker og flasker) er interessante, for disse produkter leveres direkte videre til firmaer som kan genbruge plasten i deres produktion. (alt bliver maskinelt vasket senere!)

3. Brugt plastikfilm kan også direkte genbruges, og selvfølgelig også både små og store plast-indkøbsposer, som du har genbrugt, indtil de ikke kunne mere.

4. Den knitrende cellofan, der bruges til f.eks. grøntsags-emballage er faktisk ikke lavet af plastik, men den bliver automatisk udskilt i den optiske sortering, så det er ok at det ender sammen med plasten.

Skal ikke i beholder

Hvad skal så ikke i plastbeholderen derhjemme for at sikre genanvendelsen af plast bedst muligt?

- PVC ! - Hvis du er i tvivl, så anbring det ved siden af beholderen eller spørg på genbrugsstationen!

- lange emner som fiskeliner, videobånd og lignende (som ellers skal fjernes manuelt!)

- plast, der er kombineret med tekstiler, træ, gummi, metal eller elektronik - med mindre plasten kan adskilles derfra, og det kunne vi godt blive lige så dygtige til som japanerne...

- stanniol, papir og pap, der dækker plastikken bør fjernes, så det ikke forurener granulatet, der skal bruges til nye plastprodukter.

Klummen er udtryk for skribenternes holdning og deles ikke af Furesø Avis. Red.