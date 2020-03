Den grønne klumme: Fjerdeklasserne på Stavnsholtskolen planter et bedre miljø

Med kyndig vejledning af Mikkel Andersen fra "Din Natur" blev eleverne instrueret i, hvordan de skulle planter, således at træer og buske havde de bedste betingelser for at gro - og så gik eleverne ellers i gang. Der blev plantet frugttræer, bærbuske og rabarbere, som eleverne håber på, vil vokse sig så store inden næste år, at eleverne kan bruge frugterne i madkundskab.