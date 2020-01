Den dyreste bolig i Furesø ligger i Farum

Det er ingen hemmelighed, at huspriserne er steget pænt i mange kommuner det seneste år. Nu har boligsitet Boliga offentliggjort landets dyreste villa-handler i 2019, og på 20. pladsen ligger Furesø med en bolig solgt til 14.6 millioner kroner. Den ligger på Skat Kemps Vej i Farum. Resultatet viser, at der er stor forskel på salgspriserne i de enkelte kommuner. Landets dyreste handel fandt sted i maj i Gentofte Kommune, og her lød prisen på lige knap 40 millioner kroner. I den anden ende af skalaen finder vi Læsø Kommune, hvor årets dyreste hus blev solgt for 2,1 millioner kroner tilbage i maj, hvilket er det laveste beløb i denne opgørelse. I 25 kommuner er årets dyreste villa solgt til en pris på over 10 millioner kroner. Det skriver Boliga i en pressemeddelelse.

TV-vært sælger bolig

Men selvom den dyreste bolighandel fandt sted i Farum har huspriserne i Værløse taget et pænt sving opad, der er steget siden 2012. Sidste år pungede køberne således i gennemsnit op med lige over 32.000 kroner pr. kvadratmeter for en af villaerne i området – det er over 1.000 kroner mere, end de betalte i 2018. Det viser tal fra Boliga.dk.

Lige for tiden har tv-vært Heidi Frederikke sit og mandens hus til salg i Hareskovby. Heidi Frederikke er vært på Go´Morgen Danmark og er tidligere vært på Parret købte det 150 kvadratmeter store, nybyggede hus tilbage i efteråret 2017. Dengang gav parret 5,7 millioner kroner for villaen, der har udsigt til skov og sø. Nu - lidt over to år senere – er den til salg igen, hvor du kan købe boligen for lige knap 6,3 millioner kroner.