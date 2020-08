Dansen om Furesøs buget går i gang

forhandlinger I denne uge begynder fagudvalgene i Furesø Kommune at kigge på de sparekataloger, der er lagt frem til næste års budget. I alt er der lagt op til at finde knap 23 millioner kroner i besparelser. Heraf skal de godt 18,5 findes på fagudvalgene.

Skal finde 6,5 millioner

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv skal finde 6,5 millioner kroner. Blandt forslagene er, at flere frivillige skal bidrage til aktiviteter på plejecentrene. Derudover rummer spareforslagene en tilpasning af de såkaldte klippekortsordninger, hvor beboere på plejecentre og ældre i eget hjem i højere grad skal sætte deres lid til frivillige og pårørende for eksempelvis når det gælder at gå til frisøren, indkøbsture eller ekstra rengøring.