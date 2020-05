Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller var på besøg i en børnehave lige efter genåbningen. Foto: Louise Vilster

Daginstitutioner åbner på fuld tid - imens er sygefraværet raslet ned

Fra den 25. maj bliver der atter normal åbningstid i Furesøs daginstitutioner. Det er dog vigtigt at holde fast i de gode rutiner, siger udvalgsformand

Furesø Avis - 15. maj 2020 kl. 13:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu åbner kommunens daginstitutioner snart igen på fuld tid. Fra den 25. maj er det igen muligt at få passet sit barn fra kl.7-17 og kl.7-16 om fredagen. Derudover har 18 af institutionerne igen forlænget åbningstid, som før coronakrisen begyndte. Det blev besluttet på et møde i Udvalget for dagtilbud og familier fredag morgen.

"Jeg håber, at forældrene bliver glade for det, for jeg ved, at det har været svært med den reducerede åbningstid. Nu har institutionerne tre åbningsdage til at få rykket rundt, og børnene skal stadig være sammen stuevis, men de kan være flere sammen ned hidtil. Der er stadig faste voksne hos børnene, og de skal stadig være meget udenfor," siger udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller til Furesø Avis.

Fuld vikardækning De almindelige forhold i dagtilbuddene kommer efter, at Sundhedsstyrelsen har ændret deres anbefalinger. De anbefaler, at daginstitutioner i det meste af tiden skal organiseres i faste stuer. Stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og der er faste kendte voksne omkring børnene. Der er fortsat et skærpet krav til hygiejne og rengøring af kontaktflader.

Flere børnehaver har taget spejderhytter eller kirkelokaler i brug for at få plads nok til alle børn, men det bliver ikke længere nødvendigt, da kravet om de ekstra kvadratmeter er fjernet. Forældrene skal heller ikke længere aflevere deres børn på skift, og give melding om, hvornår de henter og bringer. Institutionerne får dog stadig støtte til rengøring, og der vil indtil den 26. juni være fuld vikardækning. Udfordringen med coronakrisen vil samlet give en merudgift for kommunen på 800.000 kroner om måneden, men den udgift skal dækkes af midler til minimumsnormeringer, som kommunen tidligere har fået tildelt af staten.

"Vi har fået en sum penge for hele 2020 til at styrke nomineringen i dagtilbud. Der er derfor lagt op til, at vi bruger en del af de penge på denne særlige situation," siger Bettina Ugelvig Møller.

Mindre sygefravær Mens genåbningen har stået op, har der været langt mindre sygefravær end normalt hos både børn og pædagoger, og i udvalget vil de derfor have fokus på at holde fast i den udvikling.

"Der er noget, der tyder på, at sygefraværet er raslet ned, efter at der kommet mere fokus på hygiejne, og børn bliver holdt hjemme, hvis de er lidt syge. Derfor har vi snakket om i udvalget, at vi skal prøve at holde fast i de gode rutiner," siger Bettina Ugelvig Møller.

I Furesø er det kommunens sundhedsplejersker, der har udarbejdet retningslinjerne til institutionerne ud fra sundhedsmyndighedernes nye anbefalinger.

"Der er nogle, som synes, at retningslinjerne har været noget luftige i forhold til tidligere. Vi har fået sundhedsplejerskerne ti at se på dem og oversætte dem, så de kan sendes ud i institutionerne," siger hun.

Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbuddene, og alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst. Ved aflevering skal forældre og børn også vente med at gå ind på legepladsen eller i garderoben, til der er god plads til, at alle kan overholde 1 meters afstand.