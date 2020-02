DEBAT: Venstre og de Konservative er enige: Vi bliver nødt til at tage politisk ansvar for vores folkeskoler

debat Som medlemmer af Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser (USU) forholder vi os tilsyneladende noget mere nuanceret til den aktuelle kvalitetsrapport end udvalgets formand Henrik Poulsen giver udtryk for. Vi anerkender til fulde den kæmpe indsats der gøres, for at løfte den opgave vi kort fortalt ser som, at udfordre og støtte enhver elev med henblik på, at folkeskolen kan give det bedst muligt afsæt for, at kunne vælge uddannelse. I den sammenhæng har karakterer betydning. Derfor bekymrer det os, at karaktergennemsnittet ved 9. klassernes afgangseksamen i de obligatoriske fag på stort set alle skoler har en nedadgående tendens, hvis vi ser på skoleåret 15-16 i forhold til skoleåret 18-19. Kvalitetsrapporten viser også, at karaktergennemsnittet hos vores tosprogede elever fortsat ligger under deres kammeraters - både drenge og piger. Dette trods en målrettes indsats gennem flere år for at ændre på dette. Vi kan hver især have vores forestillinger om mulige forklaringer, og derfor ser vi meget frem til at modtage høringssvar fra alle interessenter. Der er sikkert forskellige forklaringer og dem er vi meget nysgerrige på. Vi mener, der er behov for, at vi i får drøftet, hvad vi politisk kan gøre, for at undgå at vi også til næste år må konstatere et yderligere fald i karaktergennemsnittet. Vi bliver nødt til at tage politisk ansvar - både af hensyn til vores børn, men også for at understøtte vores ledere, lærere og skolebestyrelser.