DEBAT: Furesø Kommune og Farumgård

debat Farumgårds ejer, Kresten Bergsøe spørger i seneste udgave af Furesø Avis, om Furesø Kommune er en del af retssamfundet. Svaret er naturligvis, at Furesø Kommune udfylder den rolle og påtager sig de opgaver, som en kommune skal gøre i fredningssager. Kresten Bergsøe mener ikke, at Furesø Kommune har løftet sin tilsynspligt. Det er vi ikke enige i. Furesø Kommune har løftet sin tilsynsforpligtelse ved at arbejde for, at offentligheden får adgang til Farumgårds stiføring i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningen. Furesø Kommune har også gennem årene brug mange ressourcer på at forebygge gener for ejeren af den stiføring, som er fastlagt i fredningen. Da Farumgårds ejer lukkede for offentlighedens adgang, var kommune forpligtet til at reagere og anmode om, at fredningens bestemmelser om offentlighedens adgang blev respekteret.

Kresten Bergsøe skriver, at Landsretten stadfæstede byrettens dom. Det er ikke tilfældet. Landsretten udsatte sin afgørelse med henvisning til, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til at fælde dom i en straffesag. Derfor var opgaven for Furesø Kommune og Miljøstyrelsen at finde den bedste vej frem i lyset af Landsrettens melding, hvilket er at forelægge sagen for fredningsmyndighederne, som kan afveje hensynet til fredningens formål om offentlighedens adgang over for ejerens ønske om at værne om privatlivets fred. Fredningsnævnet vil også kunne vurdere mulighederne for en anden stiføring og tage stilling til erstatning som følge af en eventuel justering af fredningen. At sagen er rejst i fredningsnævnet betyder, at sagen i Landsretten nu er bortfaldet. Efter kommunens opfattelse er fredningsnævnet det helt rigtige sted at søge sagen afklaret.