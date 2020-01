DEBAT: Forældregruppe svarer på artikel om Farum Lilleskole

Stærkt fællesskab og professionelt personale

Tværtimod oplever vi præcis det, som skolen er sat i verden for at skabe - et stærkt fællesskab, professionelt personale samt høj faglighed, der netop skabes i de differentierede timer hvor hvert barn lærer og færdes på rette niveau.

Ja, der er taget svære beslutninger om enkelte børns gang på skolen. De er taget for at skabe den solide basis for Lilleskolen, som der er behov for i starten. Det støtter vi helt og aldeles. Vi forstår derfor ikke behovet for så grov og ufunderet kritik, når børnene trives og udvikler sig dagligt. Det fortæller vi gerne om på forsiden, men forstår at gode nyheder nok ikke finder den lange vej dertil.