Øjvind Vilsholm.

DEBAT: Enhedslisten siger nej til nedsivning fra kunstgræsbanen i Hareskovby

Furesø Avis - 27. april 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Vi er nu nået dertil, at Furesø Kommune skal give tilladelse til at der kan ske nedsivning fra den kunstgræsbane, som de øvrige partier i byrådet vil etablere i Hareskovby. Der har været en lang række indsigelser både fra borgere og fra Danmarks Naturfredningsforening. Men alle indsigelser afvises af flertallet.

De øvrige partier i byrådet er af den opfattelse, at det sagtens kan lade sig gøre at etablere banen, uden at det kommer til at påvirke miljøet og grundvandet. Den opfattelse deler vi ikke i Enhedslisten. Vi stemte imod etablering af banen, da den sag blev behandlet i byrådet, og der er absolut ikke kommet noget frem siden, som har fået os til at skifte standpunkt. Tværtimod!

I Fredensborg Kommune har man nu problemer med for høje værdier af zink, kobber og arsen i Usserød Å, fordi drænvand fra en kunstgræsbane på Karsemosegård i Nivå forurener åen. Der er ingen grund til at tro, at dette ikke også kan ske i Hareskovbys følsomme vandnatur. Enhedslisten vil ikke løbe nogen risiko på naturens vegne.

Derfor bliver det et klart nej fra os, når byrådet onsdag d. 29. april skal give tilladelse til nedsivning fra kunstgræsbanen i Hareskovby. Nogle ekstra måneders fodbold om året er ikke nok til, at vi vil risikere at belaste naturen med giftige tungmetaller og andre skadelige stoffer.