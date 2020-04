En ny lokalplan for området ved FC Nordsjælland er i øjeblikket sendt i høring. Foto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Det kunne ligne en tanke

Furesø Avis - 20. april 2020 kl. 11:30 Af Vibeke Rothoff Danielsen, Akaciepark 38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne ligne en tanke, at Furesø kommune udsender "Planforslag og miljørapport for udvidelse af den mulige anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest" i disse corona-krisetider, hvor vi alle sidder mere eller mindre isolerede hjemme. Lokalplanforslaget udvider anvendelsen af området til offentlige formål, erhvervsformål og boligformål. FC Nordsjælland ønsker at etablere et fodboldakademi med kollegieboliger, undervisningsfaciliteter og to kunstgræsanlæg. Herudover bliver der mulighed for etablering af klinik, butikker, restauranter, caféer og stadepladser. Forslaget nævner endvidere, at idræts- og fritidsområdet kan rumme en ny 20 m høj overdækket sportshal, samt evt. nye klubhusfaciliteter. Bebyggelsesprocenten hæves med 20% og der tillades bebyggelse i "udsigtskilen".

Udfordringer for miljøet Som det tydeligt fremgår, vil planforslaget kun tilgodese en kapitalstærk og indflydelsesrig fodboldklub, FC Nordsjælland, hvis administrerende direktør, Søren Kristensen, udtaler i Furesø Avis d. 15. april: "Der har været to primære knaster i forhold til beboerne og politikerne. Den ene var en dome og den anden var parkering. Vi ville gerne have en dome, men det er ikke det smarteste at trumfe igennem i lyset af, at vi flytter akademi og administration til Hillerød" og senere: "Derfor har vi ladet en dome ligge for nuværende, for lige nu er en kunstgræsbane vigtigere for os og for Farum Boldklub"

Søren Kristensen nævner kunstgræsbaner som meget vigtige for Farum Boldklub. Efter min mening er det mere vigtigt at se på de miljømæssige udfordringer, som Miljøstyrelsen gør opmærksom på i Vejledning om kunstgræsbaner fra 2018. Flere undersøgelser har påvist, "at zink og andre metaller samt flere organiske miljøfremmede stoffer kan afgives i forskellig grad fra kunstgræsbaner til det regnvand, der siver ned fra banerne". Desuden skriver Miljøstyrelsen, at kunstgræsbaner er en ikke uvæsentlig kilde til spredning af mikroplast i Danmark.

Dome ved boliger Med hensyn til lys- og støjforurening anbefaler Miljøstyrelsen, at kunstgræsbaner placeres på et areal, som ligger væk fra beboelse og at der afskærmes med støjvold eller skærm. Med dette forslag sker der lige det modsatte. Banerne placeres midt i et tætbebygget område, som i forvejen er belastet af store fodboldevents med biltrafik, larm, kæmpe belysningsanlæg, skrald, ballade, slåskampe og uhensigtsmæssig parkering. Det kan godt være, at det ikke er "smart at trumfe en dome igennem", men opførslen af en overdækket sportshal er nævnt tydeligt i planforslaget, så hvis det bliver vedtaget, er vejen åben for placering af en 20 m høj dome. Skal den ligesom kunstgræsbanerne placeres så tæt på boliger som Æblelunden, at der kun er en gangsti imellem?

Parkering i hundeskov Området, som planforslaget omfatter, vil ikke bare blive stærkt påvirket rent visuelt. Aktiviteterne vil også betyde forøget biltrafik og belastning af de i forvejen propfyldte p-pladser. Parkering, som åbenbart bare er en "knast i forhold til beboere", vil ifølge forslaget bl.a. betyde, at en lille hundeskov nær plejecentret Lillevang ændres til parkeringsområde (P8) og at gang- og cykelstien dertil, som ligger umiddelbart i Akacieparks baghave, ændres til en adgangsvej fra den store parkeringsplads. Det er jo det rene galimatias! Farvel til fred og ro!

Der tages med dette planforslag større hensyn til pengestærke erhvervsinteresser end til almindelige borgeres boligforhold. Et fredeligt og attraktivt boligområde bliver udsat for uønsket byggeri, forøget trafik, nedlæggelse af rekreative og naturskønne arealer, samt øget miljøbelastning og forurening.

Jeg giver planforslaget Rødt kort!