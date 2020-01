DEBAT: Det er ikke godt nok

Jeg er cyklist, og jeg kan slet ikke genkende det, som Lene Munch-Petersen skriver d. 8.1. om at Værløse fremmer cyklismen ved at etablere flere cykelstativer på den nye plads. De var der også før bare et andet sted.

Man har til gengæld nedlagt den cykelsti, som gik over bymidten og forbandt boligområdet omkring Højeloft Vænge med stationen. Det har betydet at vejen til stationen enten går over bymidten, hvor man ikke må cykle, eller den længere tur ad Stiager.

Den tur kører jeg som regel, når jeg skal på arbejde om morgenen eller tidlig formiddag. I løbet af den sidste uge har jeg tre gange måttet køre ud på kørebanen, fordi en lastbil med varer til Kvickly blokerede cykelstien. Det er skolevej fra vores område til Syvstjerneskolen. Hvad siger forældre med børn som cykler den vej hver dag? Jeg ville være bekymret, hvis det var mine børn! Tænk, at man kan finde på at nedlægge en cykelsti i en tid, hvor andre prøver at fremme cyklismen.

Ved byggeriet på posthusgrunden har man også inddraget cykelstien, midlertidigt ganske vist, uden at etablere et alternativ. Bortset fra en henvisning til Kollekollevej, altså en endnu længere tur til stationen.

Det er bare ikke godt nok. Der kommer flere cykelparkeringspladser ved stationen, men hvad gavner det, hvis det er for besværligt at komme der til?

Nej, Lene Munch-Petersen, trods dine fine ord, så er min oplevelse at Værløse er meget langt fra at være en cykelvenlig by!