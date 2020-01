DEBAT: Bondos faktaresistens

Borgmester Ole Bondos udtalelse i Furesø Avis 15. januar om Farumgård sagen imponerer ved omfanget af undladelser og forkerte udsagn. Jeg forstår til fulde Bondos ønske om at se frem i Farumgård sagen. For ser han tilbage, fremstår han og hans forvaltning som inkompetent og optaget af alt andet end at løse problemet med offentlighedens adgang til Farumgård.

Bondos udtalelse: “Vi har ingen holdning til ny sti” er udtryk for den totale ansvarsflugt. I de seneste 15 år har vi over flere omgange forhandlet alternativ sti med kommunen - også direkte med Bondo. Under Bondo har kommunen insisteret på en sti direkte gennem vores private have - til trods for, at adgangen ikke kan reguleres, strider direkte imod fredningens formål og ødelægger de kulturhistoriske værdier man oprindeligt fredede for at sikre for eftertiden.

Borgmesteren udtaler, at stierne i kommunens fredningsforslag går langs barokhaven. Det er ikke korrekt - alle kommunens forslag går GENNEM haven. Netop kommunens krav til sti forløbet har umuliggjort en løsning. Borgmesteren forklarer, at kommunen ikke kunne gøre andet end at politianmelde, da vi lukkede porten - for det var i strid med fredningen. Det er forkert.

Kommunen skulle naturligvis være gået til fredningsnævnet. Domstolene har siden afsagt dom om hvorvidt vi krænkede fredningen - det gjorde vi ikke. Derfor er det surrealistisk, når Borgmesteren direkte har ansvaret for anmeldelsen og vedbliver med at påstå vi har krænket fredningen. Borgmesteren påstår, at kommunen blot overlod sagen til politiet. Det er heller ikke korrekt.

Kommunen har lagt et usædvanligt pres på såvel politiet og anklagemyndighed for at føre og anke sagen. Korrespondancen mellem kommunen, politiet og anklagemyndigheden viser helt tydeligt, hvor vigtigt det var for kommunen at få prioriteret og startet sagen. Anklagemyndigheden har i praksis fungeret som kommunens forlængede arm. Nu forsøger kommunen, at omdanne vores private have til en offentlig park, med en ny fredning.

Det gør den, uanset forslaget er et åbenlyst forsøg på at omgå en domsafsigelse og udstiller Bondos despekt for domstolene. Borgmesteren har i sin kreds haft forstandige mennesker, som i årevis har anmodet ham om at søge et forlig - dem har borgmesteren ignoreret. I stedet har han valgt politianmeldelse og konflikt.

Den dag i dag virker det som om hverken borgmesteren eller hans forvaltning har læst fredningskendelsen for Farumgård. Det eneste forvaltningen citerer fra fredningen er den offentlige adgang, ikke betingelserne, kommunens ansvar, risikoen for at offentligheden mister adgangen igen eller selve formålet med fredningen. Med kommunens nederlag i Landsretten har Furesøs borgerne mistet adgangen til Farumgård. Det kan de takke borgmesteren for ved næste valg.