Cykelklubben skriver mindeord om Kurt Bork Christensen: Det vigtigste for ham var, at det var en klub for alle

Furesø Avis - 12. maj 2020 kl. 18:33 Af Pia Sys Michaelsen, formand for Værløse-Farum Cykelklub Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

mindeord En stor mand har kørt sit sidste cykelløb.

Det er med stor sorg jeg må meddele, at klubbens stifter og formand i knap 40 år - indtil sygdom tvang ham til kun at se med fra sidelinjen - Kurt Bork Christensen, er gået bort.

Kurt Bork sov stille ind onsdag den 6. maj 2020 ved aftentide med sine nærmeste omkring sig. Kurt Bork blev 76 år.

Kurt Bork stiftede Værløse-Farum Cykleklub i 1979 sammen med flere andre gode venner fra cykelverdenen, men det var Kurt Bork, der tegnede klubben udadtil, og han inddrog hele sin familie. Alle nye ryttere var forbi Kurts hus i Hareskov for at prøve klubtøjet, mens hans søde hustru, Anita, hjalp med at holde styr på størrelserne og småreparationerne, og hans børn, og siden tillige svigerbørn og børnebørn, har gennem alle årene stået i salgsboden og været flagposter, når Værløse-Farum Cykleklub afholdt årets licensløb.

Klubben har skabt mange dygtige cykelryttere, men det var vigtigt for Kurt, at Værløse-Farum Cykleklub var en klub for alle. Klubbens filosofi er også derfor, at "Uden bredde ingen elite og ingen bredde uden elite". På den baggrund har klubben gennem alle årene støttet alle sine ryttere i deltagelse ved større eller mindre arrangementer eller mesterskaber, uanset om Kurt forventede, at de ville komme på podiet.

Kurt har gennem alle årene gjort et kæmpe arbejde for klubben ikke mindst med at finde og fastholde sponsorer, planlægning af årets licensløb, som afholdes som Sjællandsmesterskab i partidskørsel og afholdelse af klubmesterskab og efterfølgende juleafslutning med præmieoverrækkelser. Alt sammen for at medlemmerne skulle have det sjovt og ofte uden at bede nogen om at bidrage til det rent lavpraktiske. Det blev han så nødt til for et par år siden, da helbredet blev dårligere og her gik det rigtig op for os, der overtog en del og til sidst alt arbejdet, hvor passioneret han var og hvor mange timer, han må have haft lagt i klubarbejdet.

Så Kurt var virkelig Værløse-Farum Cykleklub og i dyb respekt for en stor mand med faste meninger og sine meningers mod, vil klubben blive videreført i Kurts ånd. Vi vil fortsat være en klub for alle og vi håber, at vi ligesom Kurt, kan overbevise nuværende og kommende sponsorer om vigtigheden af at klubben består i Kurts ånd til gavn og glæde for børn og unge i nærområdet.Kurt Bork Christensen vil blive husket som en hjertensgod, men også bestemt og beslutsom mand, der tog sig godt af sine og stod bag dem, der var med ham.

Kurt vil blive savnet, for selvom han ikke længere sad ved bordet i teltet og styrede slaget gang, vidste vi, hvor han var, og at vi altid kunne komme til ham for at få gode råd om klubbens drift.

Vores tanker går til Kurt's efterladte hustru, Anita, børn, svigerbørn og børnebørn.

Kurt Bork Christensen vil blive bisat ved Hareskov Kirke på fredag den 15. maj 2020 kl. 12.00.

Grundet Corona krisen er det alene muligt for de nærmeste at deltage i kirken, men der vil nok kunne spottes nogen i Værløse-Farum Cykleklubs farver udenfor kirken.

Æret være Kurts minde.