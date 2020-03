Crone skal være kunstfaglig i Skovhuset

Blandt andet har Lene Crone Jensen tidligere stået i spidsen for Copenhagen Art Festival, Göteborgs Konsthall og for Rooseum i Malmø samt formidlingsenheden på Københavns Museum.

"Hun kommer med en imponerende erfaring med både de kunstfaglige og de daglige, administrative opgaver, som findes på et udstillingssted som Skovhuset. Lene vil være en mægtig kraft i processen med at løfte Skovhuset ind i en ny æra, hvor samspillet mellem kunst og natur er i fokus for vores aktiviteter. Jeg ser i den grad frem til vores samarbejde."