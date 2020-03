Artiklen: Coronavirus får amerikanske spillere til at rejse hjem

To spillere fra Værløse Blue Hawks har valgt rejse hjem til deres familier før tid

Det sker på grund af de nye amerikanske indrejserestriktioner, og de ønsker derfor at være hos deres familier. Værløse Blue Hawks fungerende sportschef Michael Andersen udtaler i en pressemeddelelse:

To amerikanske spillere i Værløse Blue Hawks, som spiller i Basketligaen, har valgt at tage hjem til deres familier på grund af corona-situationen. Den ene, Austin Pope, tog af sted torsdag, mens Evan Fischer tager af sted fredag.

"I Værløse opfatter vi os selv som en stor familie. Og i denne situation gør vi, hvad man vil gøre i enhver anden familie, nemlig hjælpe hinanden igennem tilværelsens kriser. Vi vil derfor ikke holde på Evan og Austin, men har hjulpet dem til at rejse hjem så hurtigt som muligt. Når og hvis Basketligaen genoptages vil Værløse Blue Hawks så spille med de spillere, der er til rådighed. Vi har en stærk kerne af spillere, som er klar til at konkurrere i den givne situation. Vi vil gerne takke Evan Fisher og Austin Pope for deres store indsats i denne sæson og ønsker dem al mulig held og lykke fremover." Evan Fisher var indtil dette tidspunkt Basketligaens bedste rebounder og mest effektive spiller.