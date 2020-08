Coronavirus: Seks nye smittede i Furesø på en uge

Tallene, der er fra Statens Serum Institut , viser også, at den såkaldte incidens ligger på 14,7. Incidens er antal nye smittede pr. 100.000 indbyggere.

I Århus, som myndighederne har et særligt øje på på grund af et øget antal smittede, ligger incidens-tallet på 53,9. I Furesø Kommunes nabokommune Allerød er der et rundt nul af nye smittede de sidste syv dage.