Købmanden i Jonstrup, Jesper Seestedt Nielsen, ved indgangen til supermarkedet, hvor der er masser af håndsprit. Foto: Rema1000

Coronatiltag: Købmand fjerner de fleste vogne og kurve

Hos Rema1000 i Jonstrup prøver købmanden et nyt tiltag af for at sikre, at der ikke er for mange kunder i butikken på samme tid.

Furesø Avis - 20. marts 2020 kl. 09:36 Af Louise Mørch Vilster

Der er kreative initiativer i gang hos supermarkederne for tiden. Torsdag morgen besluttede købmand Jesper Seestedt Nielsen at fjerne de fleste indkøbsvogne og kurve, så der tilsammen kun var 50 tilbage. Det meldte han også ud på sin Facebook-side, så kunderne forstår, at det handler om at undgå spredning af coronavirus, og de derfor kan tage opfordringen til sig. ”Folk har taget virkelig godt imod det. Normalt bliver de stiktosset, hvis der ikke er flere kurve tilbage. Men de synes, at det er godt med nye tiltag for at bekæmpe coronavirus,” siger han. Det betyder, at der er ti kvadratmeter for hver kunde, som er inden for myndighedernes anbefalinger, der er fire kvadratmeter per kunde.

”I forhold til mit kundeflow er det passende,” siger Jesper Seestedt Nielsen.

Hamstrede igen tirsdag Det er dog ikke det eneste, som købmanden i Jonstrup gør for at undgå smittefare. Ved indgangen til Rema1000 i Jonstrup står to store dunke håndsprit, som det allerførste i butikken lige ved siden af de blå kurve. Derudover er der afmærkninger på gulvet til kassen, så kunderne ikke står for tæt. De åbner også kasser, der er længst fra hinanden. Jesper Seestedt Nielsen fortæller også, at Rema1000 er på vej med plexiglas, som skal sættes op for mellem kunder og kassemedarbejder. Som i de fleste andre supermarkeder har der også været ualmindelig travlt efter regeringens nye begrænsninger, og igen i tirsdags gjorde kunderne tegn til at hamstre op til statsministerens pressemøde. ”Der har været helt vildt gang i den. Tirsdag gik der rygter om, at butikkerne skulle lukke, og så begyndte de at hamstre lidt igen. I går var det mere jævnt,” siger Jesper Seestedt Nielsen. Han kan dog godt mærke, at kunderne fylder vognene godt op, og til gengæld kommer de færre gange. I denne tid bliver der bestilt ekstra hjem af varer som pasta, gryn, konserves, toiletpapir og sæbe. I butikken går Jesper Seestedt Nielsen dog ikke rundt og kontrollerer, om kunderne følger myndighedernes anbefalinger.

”Vi har tillid til, at de selv kan styre det, ” siger han.