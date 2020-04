Elisabeth Dalsgaard udlever nu drømmen om en online dansekanal. Privatfoto

Corona gav idéen til online dansekanal

Som så mange andre har Elisabeth Dalsgaard fra Swingtime måtte tænke alternativt under krisen

Elisabeth Dalsgaard solgte i 2018 sin danseskole i Farum, og satte i stedet alt ind på danserejser, events og foredrag. Alle aktiviteter blev efter corona aflyst flere måneder frem, og hun blev derfor hårdt ramt arbejdsmæssigt. Det gav dog startskuddet til noget nyt.

"Jeg har haft drømmen om et online danseunivers længe. Når jeg tilbyder danserejser, og vi danser sammen dagligt en uge, ønsker folk at kunne fortsætte dansen, når de kommer hjem til dagligdagen. Derfor har kunder gennem flere år efterspurgt, at jeg lavede nogle instruktionsvideoer eller lignende, og udviklingen af en online dansekanal har således stået på min "to-do-liste" længe," siger Elisabeth Dalsgaard.

Da corona-krisen for alvor gik op for Elisabeth, var hun netop kommet hjem efter en danserejse med 60 kursister på Club la santa på Lanzarote.

"Jeg brugte to dage på at synes tingene var meget uoverskuelige og gik vel egentligt i en form for zombie-tilstand.Men så tog jeg et blik på min "to-do-liste"... Og dér stod: Online dans. Og så gik jeg i gang," fortæller Elisabeth.

Parkinson-dans Knap fire uger senere er hun nu i mål efter nogle hektiske og intense uger med mange skypemøder. Den første målsætning var at få produceret nogle videoer til konceptet i Parkinson Ballroom Fitness.

"Lige netop den målgruppe er ekstra udsatte pt. De kan ikke få deres normale træning hos deres fysioterapeut samt deres dansetræning," siger Elisabeth Dalsgaard.

Parkinson-dansen kan dog også nydes af andre målgrupper. Eksempelvis ældre eller folk med nedsat funktionsevne, da der er fokus på at få trænet balance, kropskontrol, koordination og motorik. Elisabeth er nu i fuld gang med at optage og udvikle flere videoer i sit prisvindende koncept Ballroom Fitness.

"Det er fantastisk at have dette projekt kørende, så man har noget at arbejde for og hen imod i denne uvirkelige tid for hele verden," siger hun.

Serie om erhvervsdrivende Furesø Avis sætter i denne tid fokus på, hvordan de erhvervsdrivende i Furesø kommer igennem coronakrisen.

Serien bliver til i samarbejde med Furesø Erhvervsforening.