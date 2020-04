Modelfoto Foto: Korn Vitthayanukarun Call:0888814152/Quality Stock Arts - stock.adobe

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Pas på dårligt indeklima Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Pas på dårligt indeklima

De fleste familier er sendt hjem og opholder sig i boligen næsten døgnet rundt på grund af coronavirus. Det lægger pres på indeklimaet. Læs, hvad du kan gøre

Furesø Avis - 11. april 2020 kl. 06:37 Af Af: Julie Trolle Boding, Videncentret Bolius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere CO2, højere luftfugtighed og flere partikler.

Der er ekstra pres på indeklimaet i boligen, efter coronavirus har lukket store dele af det danske samfund ned. mange familier opholder sig nu i hjemmet næsten hele døgnet rundt.

"Balladen er, at mens vi normalt afgiver fugt og forurener luften derhjemme i løbet af otte timers søvn og otte timers daglige gøremål og hygge morgen og aften, - ja det gør vi nu pludselig 24 timer i døgnet," forklarer Tue Patursson, fagekspert i indeklima i Videncentret Bolius.

Indeklimaet bliver presset af en lang række aktiviteter, som vi foretager os i hjemmet. Luftfugtigheden stiger blandt andet, når vi tager bad eller koger mad, ligesom vi også selv afgiver fugt til luften i boligen, når vi opholder os hjemme. Partikler kommer blandt andet fra madlavning på stegepanden eller fra elektronik, som er ekstra meget tændt til både hjemmeundervisning og hjemmearbejde.

En familie på fire afgiver 10 til 12 liter vand i døgnet, og det belaster luftfugtigheden. Den relative fugtighed bør ligge på 25 til 65 procent - du kan måle den med et hygrometer.

Indeklimaet får ikke 'fred'

Når vi til hverdag forlader hjemmet, får boligen 'fred', men det gør den ikke nu, forklarer Tue Patursson.

"Normalt får indeklimaet i boligen lov til at 'synke hen' til normale forhold, når vi er på arbejde, i institution eller skole. Men nu er vi i stedet mange mennesker sammen, computere og tablets kører til arbejde og lektier, og måske varmer vi rester til frokost på komfuret, så der er konstant pres på indeklimaet," siger Tue Patursson.

Han har tidligere foretaget målinger af CO2-niveauet om natten på sin datters værelse. Målingerne viste, at hvis der havde været meget aktivitet i hjemmet inden sengetid - også selvom det var i køkken, stue eller tilstødende værelser - så var CO2-niveauet ved starten af natten allerede over de 1.000 ppm, som Arbejdstilsynet har fastsat som grænseværdien for et sundt indeklima på arbejdspladser.

Et højt CO2-niveau er ikke skadeligt i sig selv, men det er en indikation på, at luften bliver skiftet for lidt.

"Målingerne viser, at hvis vi er aktive i boligen en hel dag, så vil CO2-niveauet nå et niveau, der afslører, at luften ikke bliver normaliseret eller renset i boligen," siger Tue Patursson.

Luft ekstra meget ud

Løsningen er ligetil, påpeger Tue Patursson:

"Udluftning, udluftning, udluftning. Og udluftning, udluftning," siger han og peger på, at det er en god idé at lufte ud mere end normalt.

"Normalt vil det være nok at lufte ud med gennemtræk fem til 10 minutter tre gange om dagen. Men gør det gerne fem gange om dagen i stedet for tre. Luft ud i løbet af dagen, når I har siddet nogle timer og dampet, og brug så lejligheden til lige at strække benene," siger han.

Udluftning er det vigtigste værktøj til at sikre et bedre indeklima, men det er samtidig en god idé at huske emhætten under madlavning og lukke døren til badeværelset efter bad, så fugten ikke spreder sig til hele boligen, men bliver klaret af ventilation på badeværelset.

Husk ekstra rengøring

Udover flere partikler og højere luftfugtighed vil der formentlig også blive mere beskidt, når vi er hjemme hele tiden på grund af coronavirus.

Og når der generelt bliver mere beskidt, vil der komme mere støv og snavs, som binder partikler, og derfor er det også en god idé at huske ekstra rengøring.