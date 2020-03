Corona: Furesø Kommune aflyser alle arrangementer

”Furesø Kommunes krisestab har besluttet at aflyse alle kommunale arrangementer frem til den 1. maj. Vores medarbejdere afholder sig også fra at deltage i møder, der ikke er nødvendige i forhold til en sikker drift, samt kurser og eksterne arrangementer. Vi ønsker at mindske risikoen for, at sårbare borgere og mange medarbejdere bliver syge, så vi kan blive ved med at yde en god service og pleje til Furesøs borgere”, siger Steen Vinderslev, kommunaldirektør og formand for krisestaben til kommunens hjemmeside .

"Alvorlig situation"

"Vi er desværre i en så alvorlig situation, at vi er på linje med andre kommuner i disse dage, må tage disse skridt. Myndighederne opfordrer alle til at holde mere afstand til hinanden for at mindske risikoen for, at sårbare personer bliver smittet med coronavirus. Det skal vi naturligvis også bidrage til. Men jeg forstår til fulde, at småbørn bliver kede af ikke at møde Motor Mille, at unge vil blive skuffede over ikke at kunne høre Unge Musical og de mange andre, der ikke kommer til fællesaktiviteter, de plejer”, siger Steen Vinderslev til kommunens hjemmeside.