Cirkus Baldoni kommer til Værløse i august

cirkus Det er stadig muligt at komme i cirkus trods corona-situationen. Cirkus Baldoni kommer den 24. august til Værløse, og årets show har titlen 'Power'. Det bliver blandt andet med 'verdens stærkeste mand' Denis.

"Hele vejen fra Ukraine har vi hentet en af verdens absolut stærkeste mænd, nemlig Denis. I vil blandt andet se ham trække en stor 4-hjulstrækker ind i manegen, blot med tænderne, men ikke nok med det, efterfølgende vil den samme 4-hjulstrækker køre direkte hen over ham, imens han ligger på manegegulvet!," skriver Cirkus Baldon i en pressemeddelelse.

Det er også muligt at møde superakrobaten Michail fra Tjekkiet, som senest kom hele vejen i 'Tjekkiet har talent'. Der vil også være smukke kvinder, der både laver halsbrækkende stunts, og som mestrer hula-hop kunsten. Derudover er der naturligvis også klovne med.

"Som altid har vi hylende morsomme klovner med, som vil få Jer til at grine hjerteligt, også længe efter I har forladt teltet. Selvfølgelig er Leonardo også med, han sørger for sammen med direktør Baldoni, at følge Jer sikkert igennem forestillingen."