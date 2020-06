Chokoladefabrik deler midler ud til idrætsforeninger

" Corona-nedlukningen har de seneste par måneder gjort, at der ikke har været samme mulighed for at dyrke idræt i Danmarks mange idrætsforeninger. Men med udsigt til en snarlig genåbning af hele idrætsdanmark og en gylden håndsrækning fra Toms Guldpulje er der igen mulighed for at styrke samværet mellem børn, forældre og bedsteforældre i Danmarks idrætsforeninger," lyder det.