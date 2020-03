Centerchef i Furesø om corona: Vi er godt klædt på til opgaven

Blandt andet har kommunen købt dragter, handsker og andre midler til eksempelvis at kunne passe borgere, hvis der skulle komme et udbrud af corona. Der er også sendt nyhedsbreve ud til plejecentre, ældre og/eller svage hjemmeboende og til pårørende, fortæller hun. Forældre til skolebørn er også blevet orienteret om, hvad kommunen gør i forhold til en eventuel risiko.

Det er Sundhedsstyrelsen, der er myndighed i den aktuelle situation, og i Furesø Kommune har man en krisestab, der sørger for at holde møder ofte, står der i papiret.

Familien, der er i frivillig karantæne havde rejst i et af de risikoområder, der er udpeget. Det drejer sig blandt andet om det nordlige Italien, hele Iran og Kina, hvor viruset for første gang spredte sig. Familien var kommet hjem tidligere, end den skæringsdato, som myndighederne har sat på 2. marts.

"Vores personale er gode til at fortælle os, hvis de har været ude at rejse i et risikoområde, synes jeg," siger Anelia Jensen.

Hun fortæller, at kommunen holder status over antallet af medarbejdere, der er i karantæne, mens kommunen ikke nødvendigvis har overblik over antallet af borgere, der er i karantæne, da det i skrivende stund ikke er en pligt for kommunerne. Anelia Jensen opfordrer alle til at holde sig orienteret om situationen med coronavirus på Sundhedsstyrelsens website.