Café-projekt i Hareskovby er et skridt nærmere efter donation

Realdania støtter café-projekt i Hareskovby med 250.000 kroner. Nu venter borgergruppen på, at Naturstyrelsens bygning kommer til salg

café En gruppe borgere fik for et par år siden idéen til at skabe en café i en tidligere skovarbejderbygning i Hareskovby. Den ligger på hjørnet af Stationsvej og GL. Hareskovej. Det er dog en længere proces, da bygningen er ejet af Naturstyrelsen, og endnu ikke er sat til salg.

Men nu er borgergruppen kommet et skridt nærmere, da de har fået 250.000 kroner fra Realdanias Underværker, som skal bruges til at gøre café-projektet mere konkret. Det fortæller Leise Mamud, der er medlem af bestyrelsen i 'Udhusets Venner'.

"Pengene skal bruges til at lave et forprojekt, så vi kan få lavet et budget og nogle arkitekttegninger. Det vil bane vejen for, at vi kan søge andre fonde, da vi skal kunne komme med et konkret projekt," siger hun.

Stor opbakning

De 250.000 kroner er dobbelt så meget, som foreningen turde håbe på, og det er blandt andet antallet af likes på Realdanias hjemmeside, der betyder, hvem der får støtte.

"Vi var i top fem med flest likes ud af de 130 projekter, der var med. Der har virkelig været en stor opbakning," siger Leise Mamud.

Lige nu står projektet dog lidt stille, da de regnede med, at huset blev sat til salg i foråret, men det ser nu ud til at blive til efteråret i stedet. Det er statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, der står for at sætte Naturstyrelsens hus til salg.

"Lige nu bliver vi nødt til at vente. Det kan være, at det er på grund af corona, at de er bagefter med sagsbehandlingen," siger Leise Mamud.

Planen er at købe huset ved hjælp af enten folkeaktier eller crowdfunding, så huset bliver ejet af medlemmerne af foreningen. 'Udhuset' skal både fungere som café og mødested, hvor byens borgere kan mødes på tværs af alder og interesser. Huset er meget nedslidt og kræver derfor en omfattende renovering.