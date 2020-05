Se billedserie Jane Lerchedahl og Lone Thon kunne åbne Eva Sko på Farum Bytorv.

Send til din ven. X Artiklen: Bytorvet er åbent igen: Det har været en hård tid. Og det bliver en hård tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bytorvet er åbent igen: Det har været en hård tid. Og det bliver en hård tid

Mandag den 11. maj kunne butikkerne på Farum Bytorv åbne dørene igen

Furesø Avis - 13. maj 2020 kl. 08:57 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To måneder havde Farum Bytorv været lukket. En række af forretningerne begyndte at holde åbent, ved at kunderne kunne gå ind ad bagvejen, men den 11. maj var det igen tilladt for de butiksdrivende at åbne ud mod det overdækkede strøg.

En af dem, der for første gang længe satte varer ud, var Erik Mørk, indehaver af Bog & Idé.

"Det både har været en hård tid. Og det bliver en hård tid for os," siger han.

"I begyndelsen havde jeg god succes med at sælge varer som "take away", men varetilførslen var lukket, og det gjorde det svært. Så jeg har holdt lukket den seneste måned, så jeg kunne benytte mig af hjælpepakkerne

"Det bliver spændende at se, hvor mange kunder, der kommer. Der er dannet nye mønstre her under corona, og folk har måske vænnet sig til at handle mere på nettet, så nu må vi se, om folk kan huske os," siger Erik Mørk.