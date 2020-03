Se billedserie Thue Lundgaard i gul jakke og byrådsmedlem Øjvind Vilsholm mener, at man bør overveje en ny løsning for Kong Volmersvej i Farum. Foto: Jens Berg Thomsen

Byrådsmedlem vil have genovervejet Kong Volmersvej

Der bør anlægges både asfalt og grus på privat vej i Farum, lyder forslag

Furesø Avis - 24. marts 2020

belægningsdebat Med råd fra en vejingeniør foreslår byrådsmeldem Øjvind Vilsholm (EL) nu, at en ny vejkendelse om den private Kong Volmersvej i Farum skal gå om. Et flertal i udvalget for natur-, miljø og grøn omstilling har ellers besluttet, at der skal lægges ny asfalt på, men det fik Vilsholm til at begære sagen i byrådet.

Og nu mener han, at sagen skal begynde helt forfra, da forvaltningen lagde op til, at der enten skulle asfalt på hele vejen, eller der skulle grus på hele vejen. Men nu vil byrådsmedlemmet foreslå en trejde vej - om man så må sige.

"I stedet for enten-eller, foreslår jeg, at der skal lægges asfalt på det første stykke af vejen, mens resten skal være grusvej," siger Øjvind Vilsholm.

Han bakkes op af sin bekendte, Thure Lundgaard, der er vejingeniør.

"Kong Volmersvej er en såkaldt makadamvej, som man er holdt op med at lave for mange år siden. Makadamveje er meget hårde, og hvis der skal ny asfalt på, skal man ned og pille i den oprindelige vej, og den skal man faktisk helst holde pølserne fra, vil jeg mene. Du kan ikke lægge asfalt oven på denne vej uden at gøre det," siger Thue Lundgaard.

De to vurderer, at asfalt på det allerførste stykke vil give mening, da der ligger en gård på det allerførste stykke af vejen, og at gården må forventes at have noget tung trafik.

"Men resten af vejen er det i princippet kun beboere, der har adgang til. Sådan er det på en privat vej i landzone," siger Thue Lundgaard.

De to stiller sig også kritiske over for den vurdering, som Furesø Kommunes forvaltning er kommet med, der siger, at der skal lægges 20.-25.000 kroner af om året til vedligeholdelse, hvis Kong Volmersvej skal være grusvej.

"Jeg kender til en grusvej i Hillerød, hvor man bruger en såkaldt vejhøvl til at vedligeholde vejen, og den vej kostede 2.500 kroner om året at vedligeholde. I min verden lyder det budget, som Furesø har lagt til det her, som overkill," siger Thue Lundgaard.

Ifølge vejingeniøren er problemet med Kong Volmersvej vand fra Ganløsevej, der er med til at ødelægge vejen.

"Vandet kombineret med tung trafik gør, at vejen knækker ude i kanterne. Kanterne vil være bløde, uanset om man anlægger asfalt eller grus. Uanset hvad, vil en vej som denne have dårlige forudsætninger," siger Thue Lundgaard.

"Og en dårlig asfaltvej, som skal repareres hele tiden, er væsentlig dyrere end en grusvej," lyder det fra Thue Lundgaard.

"Vi har ikke drøftet en kombineret løsning på Kong Volmersvej, og derfor foreslår jeg sagen sendt tilbage til udvalget på næste byrådsmøde," siger Øjvind Vilsholm.

Byrådet i Furesø holder stadig byrådsmøde onsdag den 25. marts efter deadline på denne avis, hvor Øjvind Vilsholm har begæret sagen på dagsordnen. Mødet bliver holdt elektronisk, erfarer Furesø Avis. Vi følger op på Furesø Avis' website og i næste avis.