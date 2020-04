Der har indtil videre været lang ventetid at få fingre i de rødbedefarvede pas. Foto: Adobe Stock Foto: Ustun - stock.adobe.com

Byrådet skal stemme om statsborgerceremonier

Mindst 38 personer venter på at blive statsborgere, men nu vil politikere sætte gang i statsborgerceremonier, så snart Folketinget vedtager en ny lov, der suspenderer kravet om håndtryk

Furesø Avis - 28. april 2020 kl. 17:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end et år har mindst 38 personer i Furesø ventet på at få deres danske statsborgerskab, og på grund af corona har de måttet vente endnu længere. Kommunen havde oprindeligt planlagt en ceremoni for de nye statsborgere i marts, men coronaudbruddet betød, at sundhedsmyndighederne anbefalede kommunerne at udskyde ceremonierne.

Men nu er der lys forude, da politikerne på det seneste økonomiudvalgsmøde vedtog, at Furesø Kommune vil gennemføre statsborger-ceremonier uden håndtryk, så snart regeringen har gennemført en lovændring, der gør det muligt. Det forventes, at loven bliver ændret på denne side af sommerferien, og sagen skal nu til endelig afstemning til byrådsmødet, der finder sted onsdag.

Først stemt ned Det var Det Radikale Venstre, der stillede forslag om, at iværksætte statsborgerceremonier i maj, men da punktet var på dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet blev det først stemt ned af Socialdemokratiet og Venstre, mens Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti stemte for. Forslaget lød:

"Radikale Venstre, Konservative og Enhedslisten ønsker, at kommunen igangsætter statsborgerskabsceremonier uden håndtryk, så snart loven med dispensation for 2020 er vedtaget - således at borgerne kan få deres statsborgerskab hurtigst muligt derefter."

Derefter kom borgmester Ole Bondo Christensen (S) med et nyt forslag om igangsættelse af ceremonierne, som alle stemte for, og som var:

"Økonomiudvalget noterer med tilfredshed, at forvaltningen har kontaktet de borgere, der p.t. afventer statsborgerskab, med henblik på at gennemføre en ceremoni efter den nuværende lovgivning for borgere, der måtte have behov for et statsborgerbevis her og nu. Økonomiudvalget tilkendegiver, at man med tilfredshed noterer, at Regeringen i lyset af corona-krisen vil fremsætte forslag til en ceremoni uden håndtryk, og at Furesø Kommune vil gennemføre en sådan snarest muligt efter, at lovændringen foreligger."

Ser underligt ud For Tine Hessner (R) var der ingen væsentlig forskel på de to forslag, og det undrer hende derfor, at der var behov for et nyt forslag på mødet.

"Det ser lidt halv-underligt ud, at det bliver stemt ned af Socialdemokratiet og Venstre, og bagefter fremsætter borgmesteren en tekst, der dybest set siger det samme, og den stemmer vi for. Jeg tænker, hvor svært kan det være at gøre det rigtige," siger hun.

Tine Hessner glæder sig dog over, at det måske allerede fra maj bliver muligt at få gang i statsborgerceremonierne.

"Jeg ser frem til ceremonier uden håndtryk, og hvis Det Radikale Venstre kunne bestemme fik alle en invitation, så snart Folketinget har vedtaget loven. Det bekymrer mig dog, hvis der går sommerferie i den, og det så først bliver til efteråret," siger hun.

Tungtvejende årsager Borgmesteren og viceborgmester Lars Carstensen (K) sendte mandag en pressemeddelelse ud, hvor de fortæller, at forvaltningen har skrevet til de borgere, der har ansøgt om statsborgerskab.

"Har de tungtvejende årsager, inviterer kommunen til en ceremoni med få deltagere og masser af håndsprit i maj. De øvrige inviteres til ceremoni, når kravet om håndtryk forventeligt bliver midlertidigt suspenderet ved en kommende lovændring," står der i pressemeddelelsen.

Tine Hessner foreslår, at ceremonierne passende kan foregå udenfor under corona.

"Det burde kunne lade sig gøre også i de her tider, det kunne være fint at holde det udenfor, som vi for eksempel gør med vielser. I over et år er ingen blevet statsborger, og masser af kommuner har lavet statsborger ceremonier inden corona, men det har vi ikke. Det behøver ikke, at være alle 38 på én gang, men nu må vente til loven fra Folketinget er klar," siger hun.

