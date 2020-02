Byrådet vil nu bruge tid på at konkretisere 2030-målene for Furesø Kommune.

Byråd sætter nye mål for at udvikle Furesø

De otte mål skal blandt andet tiltrække flere unge til kommunen

Furesø Avis - 28. februar 2020 kl. 18:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med budgettet for 2019-20 besluttede byrådet i Furesø Kommune, at de ville se lidt længere ud i fremtiden, for at de kunne sætte en tydelig dagsorden for de kommende års udvikling af kommunen.

Det er nu mundet ud i otte mål, der sætter flere ord på fremtidens kommune, end Furesø-visionen fra 2014 og de to udvalgte verdensmål fra FN gør.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er godt tilfreds med, at målene er vedtaget og lægger vægt på, at der ligger nogle klare valg for fremtidens kommune i målene:

"Med målene sætter vi en klar retning for den videre udvikling af kommunen. For eksempel vil vi gerne i højere grad kunne tiltrække flere unge til kommunen, end vi gør nu. Det stiller i de kommende år store krav til boliger, uddannelser og ungemiljø," udtaler han i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

"Samtidig vil vi arbejde endnu tydeligere for et bedre klima sammen med borgere og erhvervsliv. Vi skal have sat turbo på klimaindsatsen, hvis vi skal lykkes med at sikre mindre CO2-udledning," udtaler borgmesteren videre.

Ud over unge og klima sætter målene blandt andet retning for arbejdet med de udsatte grupper, børnefamilierne, de ældre samt samarbejdet med foreningsliv og erhvervsliv.

Borgerne skal ind over

Lars Carstensen (K), der er viceborgmester og formand for Udvalget for digitalisering og innovation, ser nu frem til, at de otte mål skal konkretiseres i samarbejde med borgerne.

"Vi har fra byrådets side ønsket at sætte en politisk retning for fremtidens Furesø - det er det vi er valgt til, men det er klart, at vi ikke kan gøre det alene, når målene skal ud at leve. Derfor ser jeg nu frem til, at vi får borgerne på banen i de kommende måneder," udtaler Lars Carstensen i pressemeddelelsen.

Byrådet forventer, at arbejdet med at konkretisere 2030-målene i de første handlingspunkter er endeligt klar inden sommerferien. jesl